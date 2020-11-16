我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1103萬例 德州死亡破2萬

日媒：RCEP上路料增中國存在感 撼動亞洲貿易

Lyft執行長：零工經濟 就業市場新模式

編譯組／美聯社15日電
Lyft執行長齊默認為，零工經濟是美國經濟重要的新模式。（美聯社）
Lyft執行長齊默認為，零工經濟是美國經濟重要的新模式。（美聯社）

加州22號提案在選舉中獲得選民支持通過，允許企業無需視零工勞工為雇員，使企業避免了沉重開支的負擔。舊金山網路叫車服務平台Lyft執行長齊默（John Zimmer）接受美聯社訪問，談22號提案通過後的零工經濟發展。

問：你們和主要競爭對手Uber組成聯盟促成22號提案通過，未來是否還會再和Uber合作？

答：未來還是會有合作的機會，但要看是什麼狀況。此次並非代表我們或業界為了反對法律而合作，而是我們想找到一個對大家都有利，且能保有彼此獨立性的正確方法。

問：在網路叫車業還在為獲利掙扎之際，你們卻砸下大量金錢推動22號提案，您對此有何解釋？

答：因為我們認為，對司機、乘客和經濟來說，這是一項非常重要的法案，同時也是美國未來就業市場的新模式、轉捩點。在目前這個艱難的時期，獨立、彈性的工作是美國經濟一個重要且不斷成長的領域，許多人視零工經濟為一個安全網，尤其是在新冠疫情期間。

問：貴公司宣布將在2030年前全面使用電動車，是否會因此流失司機？

答：我們必須向清潔能源和電動車時代邁進，現在做出這項決定很困難，但它比以往任何時候都重要，我不認為它是和司機的一項交易，它是一項積極的作法，因為駕駛電動車的成本將更低，經濟層面的好處擺在那裡，我們也將盡可能為司機提供更多協助。未來幾年，我們將致力配合當局制定關於電動車的政策，擴大購買電動車的補助範圍，讓使用電動車工作的司機也能獲得政府的補助。

問：您在疫情中觀察到消費者有哪些行為改變？

答：我們發現，第一線必要性勞工現在較少使公共運輸系統，改而增加使用我們的服務，因為他們希望身處一個大家都戴上口罩的安全環境。最近幾個月，我們的自行車平台用戶也不斷增加。

編輯推薦

電動車 美國 疫情

上一則

僑界青年座談出席踴躍 創業、買房…經驗分享

下一則

佛利蒙增設警分局 黃潔宜籲市民支持兌現政見

延伸閱讀

福斯汽車5年將砸860億元 開發自駕系統與電動車技術

福斯汽車5年將砸860億元 開發自駕系統與電動車技術
鴻海電動車聯盟 90廠商助陣

鴻海電動車聯盟 90廠商助陣
特斯拉成威脅 BMW新電動車

特斯拉成威脅 BMW新電動車
16號提案公投失敗 加州主計長：亞裔太關注大學入學

16號提案公投失敗 加州主計長：亞裔太關注大學入學
電動車雖火 但電池恐起火屢爆召回 買家意願「熄火」

電動車雖火 但電池恐起火屢爆召回 買家意願「熄火」
福特攻電動車 不含重型卡車

福特攻電動車 不含重型卡車

熱門新聞

美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)宣布，與全美連鎖藥房和超市的藥房達成協議，在疫苗面世後，將由藥房向民眾提供免費注射。(美聯社)

美國衛生部：新冠疫苗將可到藥房免費注射 像打流感針一樣

2020-11-13 00:38
州長紐森警告將有部分的縣倒退至更嚴格的防疫層級。（州長辦公室視頻截圖）

加州疫情再惡化 紐森：部分縣將退至更嚴格防疫層級

2020-11-10 00:33
矽谷蒙洛公園市的拉斯洛米塔斯小學(Las Lomitas School)。(取自Google地圖)

女川粉惡俗推文罵賀錦麗 害夫丟官

2020-11-11 00:19
矽谷蒙洛公園市的拉斯洛米塔斯小學(Las Lomitas School)。(取自Google地圖)

女川粉惡俗推文罵賀錦麗 害夫丟官

2020-11-11 02:01
21歲的哈佛大學大四學生柯文建當選南舊金山市的市議員。（柯文建競選網站）

21歲哈佛華裔生 當選南金山議員

2020-11-11 02:01
加州人口最多，選舉人票共55張；德州第二，38票；紐約州和佛羅里達各29張。(Getty Images)

加州有多藍? 白登贏515萬票 加州占了490萬

2020-11-12 02:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師
川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」

川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」
凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他
川普重大破壞 美選後政局迅速惡化

川普重大破壞 美選後政局迅速惡化
敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白

敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白