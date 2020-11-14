加州、俄勒岡州和華州 聯合發布「旅行警告」

加州州長紐森要求公眾嚴格遵守衛生令以遏制病毒傳播。（州長辦公室視頻截圖）

鑑於「新型冠狀病毒」（COVID-19）疫情在全國持續惡化，加州 、俄勒岡州 和華盛頓州 的州長13日聯合發布「旅行警告」（Travel Advisories），敦促進入這三個州的旅客或從州外旅行回家的居民在抵達後進行14天的自我隔離，並鼓勵居民留在當地，以減緩病毒傳播。

不過，被定義為「必要旅行」（essential travel）的跨州行程不受影響。包括：工作和學習、關鍵性基礎設施支援、經濟服務和供應鏈、醫療體系、緊急就醫、安全保障。

加州州長紐森（Gavin Newsom）表示：「加州剛剛超過了一個令人警醒的臨界值——100萬宗COVID-19病例，但沒有任何疫情減緩的迹象。越來越多的病例給醫院系統新增了壓力，並威脅到長者、必要行業員工和脆弱的加州居民生命。旅行新增了傳播COVID-19的風險，大家必須在這個時候集體加大努力，遏制病毒，拯救生命。」

加州衛生與公共服務廳廳長加利（Mark Ghaly）呼籲公眾遵守「旅行警告」。他說：「外出旅行或者讓其他人到你家裡旅行，可能會導致COVID-19傳播增加。我們鼓勵加州居民待在離家更近的地方，避免前往其他州或其他國家的非必要旅行。抵達加州以及從其他州和國家回來加州的人士，應自主隔離14天，在此期間應避免與家人互動。」

加利也指出：「這不是旅行禁令或限制令。這是旅遊警告。」

俄勒岡州州長布朗（Kate Brown）認為：「由於整個西部的醫院都已不堪負荷，必須採取措施，確保旅客不會把這種疾病帶回家。如果你沒必要，就不應該外出旅行。這將是很困難的，尤其是在感恩節即將到來之際。但是，保證家人安全的最好辦法是離家近一點。」

過去兩周，華盛頓州的COVID-19病例新增了一倍。華盛頓州州長傑英斯利（Jay Inslee）說：「我們的州今天處於和3月份一樣危險的境地。限制和减少旅行是减少疾病進一步傳播的一種方法。我很高興與加州和俄勒岡州合作，幫助保護西海岸居民的生命。」

要瞭解旅行本身對COVID-19傳播的風險，華人居民可訪問疾控中心（CDC）關於旅行風險的中文頁面，網址是https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html。