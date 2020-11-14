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疫情惡化 加州倡「虛擬聚會」 家庭聚會不超過3家

記者黃少華／沙加緬度報導
潘靄表示加州進入11月以來每天的新增病例數急劇增加(左圖)；右圖為加利要求公眾嚴格遵守小型聚會指導方針。（州府直播視頻截圖）
潘靄表示加州進入11月以來每天的新增病例數急劇增加(左圖)；右圖為加利要求公眾嚴格遵守小型聚會指導方針。（州府直播視頻截圖）

加州的「新型冠狀病毒」（COVID-19）病例達到百萬關口。加州代理衛生總監潘靄醫師（Dr. Erica Pan）於13日午間的疫情簡報會上提到，加州單日新增病例總數的比率上周再創新高，每日病例數字急劇上升，7日比起1日高出47.1%。

潘靄通報了加州的最新疫情數字。11月13日當天，加州新增病例6893宗，過去7天日均新增病例6773宗。過去14天，加州日均檢測13萬6428次，呈陽性比率從10月29日的3.0%攀升至4.0%。目前有3399人住院，比14天前增加34.6%；931人進入加護病房（ICU），比14天前增加36.7%。

潘靄說：「緩慢而嚴格的做法，在過去兩個月逐步重開了相當多的縣。自11月初以來，每天的新增病例數急劇增加。當病例已這種速度增加時，時間至關重要。需要記住保持病例數低水平的基本要素。」

加州衛生與公共服務廳廳長加利（Mark Ghaly）呼籲公眾警惕高風險活動。包括：難以全程戴口罩遮蓋口鼻的活動（比如外出用餐）；與家庭成員以外的人接觸；難以保持社交距離的活動（比如多人圍坐在一張小桌子旁）；持續時間較長的外出活動；無法讓新鮮空氣大量流通的活動。

加利更新了公眾參與小型聚會的指導方針。他強調，小型聚會必須保持小規模，不超過3個家庭在一起，聚會時間要短，窗戶要打開來保持空氣流通。

加利說：「天氣變冷了，許多人都為應對COVID-19而乏力。最安全的聚會仍然是在家裡和家人一起。在可能的情況下，鼓勵加州居民用虛擬的方式聚會。戶外聚會比室內聚會安全得多。COVID-19在美國和加州的傳播正在加劇，因為寒冷的天氣迫使更多人進入室內。為了保證安全，請遵守小型聚會的指導方針。」

針對當前的防疫工作，加利建議患有嚴重疾病的人群和長者不要參加任何聚會，尤其是室內聚會。公眾如果跟長者或慢性病患者待在一起，需要確保他們戴上外科口罩。加利還提到：「和已經跟你住在一起的人慶祝節日是最安全的。但如果你邀請其他人，最多只邀請另外兩個家庭參加你的聚會。」

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