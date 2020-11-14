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州長紐森被逮 參加「法國洗衣房」違規派對

編譯組╱灣區13日電
紐森和妻子西貝兒(Jennifer Siebel)，在今年3月的加州初選中投票。(Getty Images)
紐森和妻子西貝兒(Jennifer Siebel)，在今年3月的加州初選中投票。(Getty Images)

舊金山紀事報13日報導，州長紐森和妻子西貝兒(Jennifer Siebel)，本月6日在酒鄉納巴谷參加一個生日派對，但違反了他自己所制訂的防疫規定。州政府規定聚會不得超過三人，但紐森參加的派對卻有12人。

紀事報嘲諷地說，9月初時眾議院議長波洛西也違規，使用特權，到舊金山一家髮廊做頭髮，反映出舊金山權貴知法犯法，不守規矩。波洛西是舊金山國會選區的眾議員，而紐森曾任舊金山市長八年。

紐森和加州第一夫人西貝兒參加的派對，是紐森長期政治顧問肯尼(Jason Kinney)的50歲生日會，舉行地點是全美著名的納巴谷米其林三星餐館「法國洗衣房」(French Laundry)。

加州政府發出的防疫指南規定：「禁止3人以上的聚會，包括了客人和主人在內，不得超過3人。記住，聚會愈小型就愈安全。」

紀事報說，紐森和肯尼都沒有否認「參加者超過3人」。紐森一名發言人辯護說，派對在戶外舉行，州長和第一夫人都遵守公共和餐館的衛生規定。

加州實施全美最嚴厲的防疫措施，紐森自己也說，大型聚會是病毒傳播的主要途徑在本周的一個記者會上，紐森還呼籲大家不要掉以輕心，在節日不要鬆懈防疫措施。

紐森10月初時發布加州的防疫指南，當時網上就有人嘲笑一些規定，例如其中一項規定說：「大家在吃喝時，只能短暫除下口罩。」這項規定被解釋為，加州在兩次咬食物之間，都要戴口罩。

位於納巴谷的著名米其林三星餐館「法國洗衣房」(French Laundry)。(...
位於納巴谷的著名米其林三星餐館「法國洗衣房」(French Laundry)。(Getty Images)

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