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灣區、加州為何疫情飊升? 「家庭聚會」是主因

編譯組╱灣區13日電
加州新冠疫情再度升溫，特別是室內且人們未戴口罩的私人聚會，似乎是導致疫情近日飆升的主因。(圖取自網路)
加州新冠疫情再度升溫，特別是室內且人們未戴口罩的私人聚會，似乎是導致疫情近日飆升的主因。(圖取自網路)

加州新冠疫情再度升溫，特別是室內且人們未戴口罩的私人聚會，似乎是導致疫情近日飆升的主因。州長紐森本周在記者會說，民眾正放鬆警惕。數據顯示，萬聖節期間聚會以及天氣轉冷而讓人移入室內，也是造成新冠病例的部分原因。

加州衛生與公共服務廳廳長加利（Mark Ghaly）補充說，各郡縣衛生官員收集資料顯示，必要工作者、宗教禮拜地點與餐廳，也是病毒傳播原因。他強調，加州所有郡縣病例都在上升中，衛生專家始終認為，家庭私人聚會是病毒散播的最大主因。「即便是我們已許久未見的至親好友，相聚時都應戴上面罩。這點非常重要。」加利指出，家庭聚會營造溫暖的安全感，但儘管我們熟識每個人，新冠病毒卻不分親疏，輕易可在聚會中大肆傳播。

選擇戴上口罩可降低病毒蔓延風險，不僅有助於降低社區傳播速度，也有助於經濟向前發展。加利也指出，病毒傳播最高風險發生包括與家庭成員之外的人見面，以及飲食全程無法戴口罩期間。此外，難以與其他人保持至少6呎距離也是問題。加利指出，一群人圍在小桌子玩桌遊，或是分享食物等活動，都應避免。無法呼吸到新鮮空氣的地方，都增加病毒傳染風險。

今秋開始，全美國新冠病例急遽上升，加州情況尚可。但自10月初開始，加州疫情開始出現小幅增加，12日成為在德州之後、病例總數達100萬的州。加利表示，新冠病毒傳播速度比過去幾周快，這個情況與天氣轉冷有關，民眾更容易將活動帶到室內。11日的七天病毒陽性率(所有被檢測的病毒測試呈陽性的百分比為4.2%，這是自8月下旬以來，陽性率首次超過4%。

紐森今夏推出顏色編碼分級系統，將各縣病毒傳播風險情況以顏色區分：紫色(廣泛)、紅色(大量)、橘色(中等)、黃色(最小)，以此評估新冠病毒傳播狀況，以及允許商業和活動開放標準。本周，加州有11個縣落至更嚴格限制開放等級。

灣區儘管僅有康曲柯士達縣自橘色降至紅色，但所有縣病例都增加。納帕與聖他克拉拉縣感染增加，下周也將從橘色降到紅色。蘇拉諾縣將重回紫色最嚴重層級。

舊金山市長布里德10日宣布取消室內用餐、限制健身房與電影院的容納人數，並暫停重開高中。14日開始，餐廳室內用餐與酒吧供餐須關閉，旅館、博物館室內用餐也將停止，戶外用餐則可能將持續。健身房與電影院須維持25%容納人數、最多不得超過50人。

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