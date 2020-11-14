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更新聯邦醫保 3場免費講座教你

記者江碩涵／聖他克拉拉縣報導
又到了一年一度轉換保險的機會，聖縣圖書館提供三場2021年聯邦醫療保險年度註冊及更新的免費線上講座。（記者江碩涵／攝影）
又到了一年一度轉換保險的機會，聖縣圖書館提供三場2021年聯邦醫療保險年度註冊及更新的免費線上講座。（記者江碩涵／攝影）

又到了一年一度轉換保險的機會，聖他克拉拉縣圖書館（SCCLD）提供大眾三場有關2021年聯邦醫療保險（Medicare）年度註冊及更新的免費線上講座。除了因應更新的內容外，同時也將提供一些處方藥物計畫的諮詢選項，線上講座免費，同時有中、英文說明。

聖他克拉拉縣府表示，每年聯邦醫療保險計畫會更改處方藥物的選項、共同付款及醫生網等細節，有些人的保險也會因為內容更新後反而不適用，有些計畫可能2021年也不是自己的最佳計畫。加上有些人們的需求可能會改變，因此年度註冊期間（AEP），使用聯邦醫療保險的人也可以選擇新註冊、更新或放棄D部分藥物計畫或C部分健康維護組織（HMO）。保險轉換期間得在12月7日前，以利於計畫在2021年1月1日生效。

聖縣表示，為了讓大眾明確知道保險內容，將於18日上午10時30分起，舉辦三場免費線上講座，分析2021年聯邦醫療保險（Medicare）的更新，對處方和優勢計畫的影響，參與者將了解有關他們的醫療保險範疇，並獲得如何獲取聯邦醫療保險（Medicare）的註冊說明。

聖縣表示，具有健康保險諮詢及權益倡導計畫（HICAP）的州註冊輔導員，也將在講座中回覆民眾詢問，以及比較處方藥物計畫的選項。建議有疑問的民眾，可以準備藥物清單，以利於專員提供2021年藥物計畫分析，為了節省時間，民眾也可以事先在mymedicare.gov上設立個人帳戶，以便存取部分藥物清單。

活動由聖他克拉拉縣圖書館及健康保險諮詢及權益倡導計畫共同舉辦，有興趣者可至網頁https://bit.ly/2HJ9I9x註冊，另有一場專門提供中文國語的講座，時間是19日上午10時30分，有興趣的民眾可至https://bit.ly/3oEEgu8註冊。

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