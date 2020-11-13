鼓勵遊民清理環境 聖荷西市推出「垃圾換現金」

聖荷西推出全國首例與遊民合作的「垃圾換現金」活動，希望藉此清掃社區環境。（記者江碩涵／攝影）

聖荷西 12日宣布與萬事達卡 、谷水（Valley Water）合作，推出全國首例與遊民合作的「垃圾換現金（Cash for Trash）」活動，希望藉由活動激勵遊民在營地中撿垃圾，來換取萬事達卡的儲值卡，且儲值卡限制不能買酒與菸。

聖荷西市長李卡多表示，經常聽到人們認為遊民是「問題」，因為遊民造成社區充滿垃圾，他自己也與遊民談過話，遊民都表達願意參與解決方案，如今透過「垃圾換現金」，能讓遊民居民們抗擊疾病，也能讓道路、社區更乾淨，彼此互動良好，遊民們獲得更多服務與援助。

聖荷西市府表示，垃圾換現金活動原本今年2月就要推出，但受到疫情 影響延後舉行，如今在聖荷西市內40個點進行活動，站點位置由谷水確定，並由非營利組織BeautifySJ的工作人員在現場收集垃圾袋並分發儲值卡，遊民只要裝滿一個袋子就能換取4元，參與者最多可交出5袋，總共20元，並存在萬事達儲值卡內。這張萬事達儲值卡是特定計畫卡，裡面的錢只能用來支付基本生活物資，不能購買酒、菸等商品。

聖荷西市府表示，計畫實行第一周，兩個站點共有27名遊民報名，總共收集了兩噸的垃圾，這項創新服務是全國創舉，不僅讓遊民能與市府工作人員、社區互動，並可以帶來機會，讓遊民獲得資源，同時也能清理營地附近的環境，避免滋生疾病。

萬事達卡全球城市負責人賈米諾（Miguel Gamino）表示，很高興能提供技術參與活動，讓遊民可獲得支持，又能享有數位經濟的便利；儲值卡提供城市一個平台，可以在疫情艱困時期協助城市深入難以抵達的社區深處，參與人們的生活。

聖荷西市提撥5萬元用作「垃圾換現金」的活動營運費用，谷水也替這項計畫提供總金額18萬元的捐款，每年提撥6萬元、連續提供3年至2023年。

華裔聖荷西市民陳俊賢相當贊同這個計畫，認為應該能鼓勵遊民清掃街道與環境，也讓遊民有賺取零用錢的機會，不過長期來看，市府仍需解決遊民不斷增加的問題，若遊民沒有賴以維生的工作或居住地，長時間仍有生活危機。