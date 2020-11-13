史丹福教授研究：立百病毒透過蝙蝠傳播 死亡率70% 無疫苗

蝙蝠傳播的立百病毒（Nipah virus）死亡率高達70%且沒有疫苗可預防，目前流傳於南亞、東南亞。（史丹福大學提供）

這次新冠病毒疫情 啟發了科學家重新檢視那些少見的病毒。史丹福大學 傳染病學教授盧比（Stephen Luby）長期研究蝙蝠傳播的立百病毒（Nipah virus），他表示立百病毒早於20年前就在南亞、東南亞 發現，由蝙蝠傳染給家畜及人類，得病的人目前死亡率高達70%且沒有疫苗可預防，這次新冠疫情讓科學家重新檢視這些病毒是否可能再次造成人類衝擊。

史丹福大學傳染病學教授盧比（Stephen Luby）。（史丹福大學提供）

盧比將這篇研究報告發表在「國家科學院院刊」上，由傳染病研究院院長佛奇（Anthony Fauci）審稿。盧比研究提到，人們時常將這些蝙蝠傳播的病毒視為遙不可及的外來疾病，但從這次新冠病毒造成全球疫情來看，新型病毒的突變與局部溢出也可能影響全世界，早從SARS疫情人類就應汲取教訓。

他分析，從立百病毒來看，病毒本身也有傳播周期，目前這病毒流傳於孟加拉且好發於冬季，如果將病毒傳播拉長年份來看，可以看出某幾年立百病毒特別嚴重，但有幾年又很輕微，至今科學家仍無法解決為何會有年份的差異，但可以觀察到的是，蝙蝠傳播病毒且病毒有所變異，是這幾年來的趨勢。

另外透過研究發現，蝙蝠得到立百病毒後，免疫反應如果可以控制病毒，病毒就不會傳播脫落，但如果蝙蝠免疫力下降，病毒又會出現並脫落，間接導致人們被傳播到，因而得病。

觀察人們的經濟活動可以發現，蝙蝠喜歡停留在椰棗（date palm）上，而當地人們又會收集椰棗汁來賣，為防止人們收集椰棗時接觸到邊幅，當地發明了一個竹裙般的收集器，可避免直接接觸到椰棗又能收集到椰棗汁，算是相當有用的幫助。

盧比研究表示，立百病毒也會造成動物間的傳播，可能會傳到豬、馬等哺乳類身上，再傳到人身上，雖然這個病毒目前僅流傳在南亞、東南亞，但這次新冠病毒也給了科學家很好的啟發，也因此應該要重新檢視這些已知的病毒，並提前做好管控，避免全球的流行。