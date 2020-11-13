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孫曉光：總統大選驗票 不會翻盤

記者李榮／庫比蒂諾報導
孫曉光認為，大選翻盤的機率微乎其微；白登團隊現在大部分的精力，也是在為交接做準備。（記者李榮／攝影）
孫曉光認為，大選翻盤的機率微乎其微；白登團隊現在大部分的精力，也是在為交接做準備。（記者李榮／攝影）

總統大選結果塵埃未定，川普陣營展開訴訟與驗票等手段，長期在社區推動政治參與的孫曉光12日指出，雖然確實多少有錯誤或者不符合規定的選票，但是大選中要能大規模作弊成功機率其實很低；而且，錯誤計票對於兩黨都有，因此翻盤的可能性微乎其微。

他說，不過，這次的選舉對於民調公司也可說是「毀滅性的打擊」，傳統的民調與抽樣在2016與2020年的選舉已經證明失效，未來可能有一些科技公司會進入民調產業，加強網路、以及人工智慧AI的計算與模擬，以追求調查與預測的精準。

孫曉光指出，無論錯誤計票，還是簽名有誤、死人投票等問題，都是在選舉中多少會出現的，但只要不是票數過於接近，並不會影響大局。另一方面，美國的政治體制中，要能在各地同時大規模作票，是幾乎不可能的，更何況如果真的作票，不會只做總統選舉，應該連國會與地方選舉一起作弊才有道理。

對於選前民調與選舉結果的差距，孫曉光進一步說，接連兩次的總統大選結果，對於民調公司已是毀滅性打擊；近來他收到的民調公司提案，為招攬客戶已經出現大幅的折扣。他認為，民調會不準，應該與抽樣以及預測的模型有很大關係，如何將民調走向網路分析，或者加上人工智慧的模擬，可能是拯救民調產業的關鍵。

雖然在總統大選民主黨應該會勝選，但孫曉光認為，民主黨原本應該是與工薪、底層的民眾站在一起，但無論從先前他幫楊安澤競選總統，或者是從大選結果都可以看出，在鐵鏽區、或者各地較為底層的選民，很多還是支持了川普，「民主黨與底層民眾距離太遠，在路線上被捐款者、利益團體左右，這是一個必須面對的問題。」

不少華人在這次選舉中，對於加州民主黨過往幾年的路線無法認同、或者因為川普強硬的美中關係，而轉向支持共和黨。

對此，孫曉光表示非常理解這些華人的想法，不過就實際上來說，如果真正參與過美國政治會發現，華人在共和黨內真正能展現力量與聲音的機會還是很少，在民主黨內究竟是較有空間。又例如賀錦麗無論如何，至少是加州本地出來的政治人物、且有一些亞裔血統，對於亞裔政治力量的提升，還是有一定的幫助。

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