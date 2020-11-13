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聖荷西部分學區 網路教學至明年6月

記者江碩涵／聖荷西報導
東聖荷西的富蘭克林麥金利學區宣布，將持續進行網路教學直到2021年6月15日，圖為聖荷西的一所公立學校。（記者江碩涵／攝影）
東聖荷西的富蘭克林麥金利學區宣布，將持續進行網路教學直到2021年6月15日，圖為聖荷西的一所公立學校。（記者江碩涵／攝影）

新冠病毒第三波疫情來勢洶洶，東聖荷西的富蘭克林麥金利學區11日宣布，經過投票決定，學區內13所小學、3所中學及7所特許學校將持續網路遠距離教學，直到2021年6月15日。

富蘭克林麥金利學區委員會副主席貝塔（Maimona Berta）表示，根據新冠病毒的確診及死亡人數，學區所在的東聖荷西一直是最受影響、疫情最嚴重的，學區一定要將學生及教職員工的安全與健康放在首位，因此投票決定讓學區一直網路授課直到明年夏天為止。

學區位於東聖荷西，橫跨6個郵遞區號，其中3個郵遞區號名列全聖荷西疫情最嚴重的前5名，無論死亡率或確診率都遠高於聖荷西其他區域。

貝塔表示，學區並非輕率做出決定，現在正進入冬季，根據專家學者的研究結果，新冠病毒在寒冷下更為活躍，疫情也可能再起，因此學區才做出這個決定。

住在此一學區的華裔居民黃邁可表示，東聖荷西一直以來確診率都很高，主要是附近不少居民都是基礎勞工、第一線服務業，他能理解學區想要持續網路授課的原因，若讓小孩再去學校上課，恐怕東聖荷西的疫情永遠不會停歇。

學區表示，一旦新冠病毒疫情改善，學區委員會將允許殘疾學生、新移民學生及英文非母語的學生優先返回校園受教育；學區也持續提供網路遠距教學資源，同時也會增加雙薪在職父母的托兒服務，以及其他教育、醫療相關資源。

貝塔表示，學區能理解師生及家長都相當焦慮，這是一個艱難的過度期，學區也將努力回到正軌。如果家庭需要更多資源或有疑慮，可致電408-283-6092，或是上學區網站，了解更多細節。

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