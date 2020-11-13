金山防疫 暫停市內餐館堂食 減少病毒傳播機率

白幹榮認為採取嚴格的疫情應對措施是著眼於市民的健康和安全。（應急管理局直播視頻截圖）

12日進行的舊金山應急管理局華文媒體圓桌會上，華埠 公共衛生局執行局長兼醫務主任白幹榮（Sunny Pak）表示，市府10日頒布新衛生令暫停市內餐館堂食業務，是以考慮長遠的做法來確保安全。

此外，高中暫停課堂面對面教學、電影院和健身房的開放容量為25%或50人，以較低者為準。

舊金山全市的「新型冠狀病毒」（COVID-19）檢測 呈陽性病例，從10月21日的每10萬人口中有3.7宗，攀升至11月5日的9宗。白幹榮說每天新增病例已經從過去較低的32宗增至如今的79宗，如果不馬上採取行動，一路攀升，未來可能會升至300宗，長者的死亡率可能也會攀升。

相對於夏季的病例集中在東南區，現在的病例攀升是不分區域和種族的，疫情發展相當劇烈。

白幹榮表示，即將到來的感恩節和聖誕節，不管公眾外出或進入灣區，感染和傳播病毒的機率都會增加，需要採取預防措施。比如是保持社交距離、勤洗手、佩戴口罩和面罩、減少外出聚餐、留在家中與家人團聚，減少病毒傳播機率。

談到新冠疫苗 ，白幹榮說，輝瑞（Pfizer）藥廠疫苗預防感染率高達九成。但目前的困難是這些疫苗必須在攝氏零下70度的極低溫條件下保存，對運輸和儲存挑戰很大。因此，如何保證質量地向醫護人員以外的大眾提供疫苗，需要改進儲存技術。

華埠花園角臨時檢測點過去兩周的檢測樣本全部呈陰性。白幹榮認為，這證明華埠居民嚴格戴口罩是控制疫情的好方法。他說，舊金山目前的檢測能力已經達到每天6000次，但這只是預防工作的一部分，因為檢測只能說明那一瞬間的情況，預防措施必須要繼續做好。全市還需要每天做大量檢測。

應急管理局外務特派專員林偉浩指出，南市場區（SOMA）的檢測點將搬到Alameny的農夫市場，市民可駕車或步行前往檢測。

林偉浩提到，市府撥出專項資金援助受疫情影響的小商業。50萬元用於資助商戶經營戶外空間，更多資訊即將發布；50萬元投放到SF Shines餐飲業重開項目，幫助餐飲業購置設備修改經營空間，滿足社交距離要求，更多資訊可瀏覽網頁link.oewd.org/sfshines；50萬元0利率貸款提供給中低收入餐飲業者，更多資訊可瀏覽網頁link.oewd.org/zeroloan。