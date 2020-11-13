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中央地鐵華埠白蘭站 2022年春開通

記者黃少華／舊金山報導
華埠白蘭站露天廣場工程已完成95%。（會議視頻截圖）
華埠白蘭站露天廣場工程已完成95%。（會議視頻截圖）

12日舉行的中央地鐵華埠商戶會議上，華埠白蘭站駐地工程師李偉民（Wyman Lee）估計，整個中央地鐵項目的建築工程可能要延遲到2021年3月全面完工。之後通過1年時間試車，預計到2022年春季向公眾提供搭乘服務。

這比起舊金山交通局原定的開通運營時間2021年底，又一次延期數月，而且沒有準確的時間表。

舊金山交通局公共事務經理皮爾斯（Phil Pierce）講述了三點原因。一是幾個合約商的員工感染「新型冠狀病毒」（COVID-19），工地被迫停工消毒；二是疫情導致物料供應滯後；三是出現部分預計不到的阻礙，比如地下土質有問題。

李偉民提到，華盛頓街和市德頓街交界處近期進行多項地下管線工程，包括污水、自來水、電話、有線電視、太平洋瓦電（PG&E）等。因為需要協調約10個部門和公司一起進行，比預期花費更長時間。

皮爾斯說，要先確定延期的責任，但目前沒有到承建商賠款這個程序，也沒有賠款數額。市府和承建商協商後，賠款信息將交到舊金山交通局董事會，屆時會成為公眾知情的程序。

李偉民表示，市德頓街至跑華街之間的華盛頓街路段，北邊一條行車線和人行道可按原計畫於今年年底前開通。至於南邊的行車線未能同時開通，主要是預留必要的空間給仍在進行的地鐵工程，也方便泊車和儀器使用。

華盛頓街人行道已經開始重鋪路面。地面上有一些鋼板，鋼板下有一條槽，等待PG&E電纜鋪設，完成後就可結束所有公用事業工程。

李偉民通過圖片全方位展示華埠白蘭站的工程進度，中央地鐵外展專員陳親義向商戶提供廣東話翻譯。

李偉民表示，整座車站主體建築基本完成，通往乘車站台的電梯和車站入口玻璃幕牆已基本安裝完畢。車站露天廣場工程已完成95%，樓梯已建好，紅色對聯已掛上去，遮蔭的涼亭下還需要建一條方便輪椅人士上下的通道。

本月10日，樓宇檢查局已經給站內所有設備批發了綠色許可證，電源設備可正式並永久跟PG&E接駁以獲得電力供應，試車和站內電力供應也可開始試驗。

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