傳奇駐華外交官蒲安臣200歲誕辰 華裔紀念

位於柏林甘圖書館的柏林甘雕像。（受訪者提供）

傳奇的美國 駐華外交官蒲安臣（Anson Burlingame）生於1820年11月14日，中半島的柏林甘市（Burlingame）也正是以他的姓氏命名。本周六（11月14日）將是他200歲誕辰，華裔社區也將舉行紀念。

現居灣區 的美國華人學者柴大定（David Chai）一直在推動紀念一事，他在過去數年也在研究蒲安臣的歷史。據悉在灣區各方的牽線之下，本周六位於東岸波士頓的華美歷史文化協會（CAHF）代表李衛新（Wilson Lee），以及當地華裔社區代表，也將協同蒲安臣的後人一同在蒲安臣的墓碑上獻花。

蒲安臣是美國政治人物和外交家，1861年成為美國駐華公使，是第一批進駐清朝北京的外交人員之一。但更為傳奇的是，蒲安臣駐華期間，贏得了清朝的信任，竟成為了代表中國 的派駐俄羅斯的外交使節。蒲安臣也是唯一一位，既擔任過代表美國的外交公使，又擔任過代表中國的外交人員的「雙重身分」的人。

1868年，蒲安臣的朋友將加州灣區的一片土地命名為Burlingame，即現在的柏林甘市。蒲安臣於1870年在俄羅斯離世。

柴大定說，現在在柏林甘市的市立圖書館中，就有擺設一個蒲安臣的雕像。因為疫情他也無法前往東岸的紀念蒲安臣的儀式，但透露屆時在波士頓劍橋（Cambridge）會是一個簡單的紀念儀式。

2018年時，恰逢柏林甘成立150周年的時候，當時中美各界都有舉行紀念活動，蒲安臣的雕像也就是在那時候特別在中國由雕塑家製作之後送來美國。今年是蒲安臣誕辰200周年，因為疫情本地也就沒有太多活動。柏林甘市府官員也表示沒有相關的紀念活動。

現任柏林甘的市議員、前美國駐港外交官員的彭力（Michael Brownrigg）此前也呼籲，要將柏林甘的官方中文翻譯改為「蒲安臣」，紀念這位對中美關係有著非凡意義的外交官員。