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聖縣擬開發Reid-Hillview機場土地 用作可負擔房屋

記者江碩涵／聖荷西報導
聖縣有意開發Reid-Hillview機場附近共180英畝土地，圖為機場附近鳥瞰圖。（翻攝自聖荷西市府頁面）
聖縣有意開發Reid-Hillview機場附近共180英畝土地，圖為機場附近鳥瞰圖。（翻攝自聖荷西市府頁面）

南灣土地稀少、一地難求，聖他克拉拉縣對Reid-Hillview機場附近共180畝土地有相當高的興趣重新開發，最快將於17日與機場內的業者討論，除了可開發商業用途外，也能作為可負擔房屋。

聖縣府表示，2018年聖縣議員查維茲（Cindy Chavez）及柯提斯（Dave Cortese）等人投票通過了聯邦航空管理局停止資助Reid-Hillview機場，此舉也使得機場接受最後一次聯邦補助後，將於2031年關閉。

Reid-Hillview機場位於聖荷西市東南方，靠近Evergreen社區，在Capitol快速道路旁。聖他克拉拉縣府表示，機場主要用戶是業餘的飛機愛好者以及私人營利性質的培訓學校，這些學校教的學生大多來自聖荷西以外的區域，飛行訓練將導致飛機在周圍社區低空緩慢飛行，學生也常在繞著機場練習起飛、著陸等。

2007年以來，Reid-Hillview機場共發生八起飛機失事意外，2007年有架飛機墜毀在Eastridge商場停車場的一棵樹上，2017年有架飛機墜毀在附近房屋上，最近一次意外則是今年7月4日，一架飛機撞進附近的Hillview公園，若不是今年因為疫情沒人在公園，很有可能有民眾在公園內慶祝獨立紀念日而被失事的飛機意外波及。

縣府表示，環保署指出Reid-Hillview機場也是全國為數不多的「活塞引擎（piston aircraft）」機場，活塞引擎飛機使用含鉛燃料，飛機的鉛排放量超過國家環境空氣品質標準，以2008年的研究數據來看，Reid-Hillview機場在全國3414個機場中，鉛排放量排名第25名，每年排放鉛1279磅。

此外，機場附近社區一直飽受噪音污染，與聖荷西國際機場不同，Reid-Hillview機場沒有宵禁也沒有管理。

住在東聖荷西的華裔居民林沂君表示，機場附近的確很荒涼，因為只有快速道路，平時不會停留，雖然家裡偶爾才會聽到飛機起降聲，起降次數並不多，但從未注意過機場附近有意外發生，知道會有學生練習起降，感到不安心，若能廢除機場作土地重新開發，對社區將有更好的發展與幫助。

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