世界衛生組織臉書 封鎖Taiwan 賴銘琪：挺台聲量大 WHO掩耳盜鈴

在WHO臉書專頁留言「Taiwan」,系統會顯示無法送出,等於言論審查,屏蔽所有關於「Taiwan」的留言。(記者李榮/翻攝)

世界衛生大會(WHA)復會,大會也在世界衛生組織的臉書 頁面播放會議情況。新冠肺炎疫情之後,台灣 持續在各地捐贈口罩、協助抗疫,並且宣揚「Taiwan Can Help」;然而,一些民眾卻發現,在世界衛生組織(WHO )臉書留言時,只要打上「Taiwan」就會被屏蔽、無法發送成功,更無法貼出一整句「Taiwan Can Help」。

近來加強網路宣傳、並且也在臉書專頁上舉辦「Taiwan Can Help」留言接龍活動的駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪,針對臉書WHO專頁屏蔽「Taiwan」的情況也認為,世界上支持台灣參與WHA的聲量非常大,WHO秘書處不可能不知道,在官網或臉書封鎖台灣,根本掩耳盜鈴,十分可笑。

世界衛生大會臉書頁面上播放會議實況,但不少網友在底下留言時發現,打出「Taiwan」就會無法留言成功;而台灣的立委陳柏惟幾小時前也在臉書貼出截圖,譏諷說:「世界衛生組織(WHO)完美示範了言論自由。」

經過網友實測,如果在留言區打上中文的「台灣」就可以順利貼出、或者是不要空格,將「Taiwan Can Help」改為「TaiwanCanHelp」也能繞過屏蔽。另外也有人是將「Taiwan」改成「Ta1wan」,也就是用阿拉伯數字巧妙地改掉原本的「i」,同樣能躲過這次的言論審查。

不少灣區的網友也發現此事。來自台灣、住在聖荷西的工程師Teddy Wang就說,世界衛生組織對於這次肺炎的防疫可以說是荒腔走板,從開始時不斷淡化疫情,後又一度抹滅戴口罩的重要,間接造成疫情大流行。台灣在疫情之後,輸出口罩幫忙其他國家,「Taiwan Can Help」本來是事實,沒想到會被臉書屏蔽,「政治正確的言論審查實在太誇張了!」

賴銘琪11日表示,台灣的防疫成果國際矚目,目前國際上支持台灣參與世界衛生大會的聲量非常大,「我認為WHO應該敞開心胸,認真考慮是否讓台灣參與,來對世界作出更大的貢獻,而不是在官網或臉書封鎖台灣。這有點像掩耳盜鈴,閉上眼睛就以為看不見、遮住耳朵就以為聽不見一樣,十分可笑。」