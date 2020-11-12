世界衛生組織臉書 封鎖Taiwan 賴銘琪：挺台聲量大 WHO掩耳盜鈴

在WHO臉書專頁留言「Taiwan」，系統會顯示無法送出，等於言論審查，屏蔽所有關於「Taiwan」的留言。（記者李榮／翻攝）

世界衛生大會（WHA）復會，大會也在世界衛生組織的臉書 頁面播放會議情況。新冠肺炎疫情之後，台灣 持續在各地捐贈口罩、協助抗疫，並且宣揚「Taiwan Can Help」；然而，一些民眾卻發現，在世界衛生組織（WHO ）臉書留言時，只要打上「Taiwan」就會被屏蔽、無法發送成功，更無法貼出一整句「Taiwan Can Help」。

近來加強網路宣傳、並且也在臉書專頁上舉辦「Taiwan Can Help」留言接龍活動的駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪，針對臉書WHO專頁屏蔽「Taiwan」的情況也認為，世界上支持台灣參與WHA的聲量非常大，WHO秘書處不可能不知道，在官網或臉書封鎖台灣，根本掩耳盜鈴，十分可笑。

世界衛生大會臉書頁面上播放會議實況，但不少網友在底下留言時發現，打出「Taiwan」就會無法留言成功；而台灣的立委陳柏惟幾小時前也在臉書貼出截圖，譏諷說：「世界衛生組織（WHO）完美示範了言論自由。」

經過網友實測，如果在留言區打上中文的「台灣」就可以順利貼出、或者是不要空格，將「Taiwan Can Help」改為「TaiwanCanHelp」也能繞過屏蔽。另外也有人是將「Taiwan」改成「Ta1wan」，也就是用阿拉伯數字巧妙地改掉原本的「i」，同樣能躲過這次的言論審查。

不少灣區的網友也發現此事。來自台灣、住在聖荷西的工程師Teddy Wang就說，世界衛生組織對於這次肺炎的防疫可以說是荒腔走板，從開始時不斷淡化疫情，後又一度抹滅戴口罩的重要，間接造成疫情大流行。台灣在疫情之後，輸出口罩幫忙其他國家，「Taiwan Can Help」本來是事實，沒想到會被臉書屏蔽，「政治正確的言論審查實在太誇張了！」

賴銘琪11日表示，台灣的防疫成果國際矚目，目前國際上支持台灣參與世界衛生大會的聲量非常大，「我認為WHO應該敞開心胸，認真考慮是否讓台灣參與，來對世界作出更大的貢獻，而不是在官網或臉書封鎖台灣。這有點像掩耳盜鈴，閉上眼睛就以為看不見、遮住耳朵就以為聽不見一樣，十分可笑。」