疫情再起…聖他克拉拉縣籲別旅遊 少群聚

新冠肺炎疫情持續，縣府呼籲減少不必要的聚會與旅行、包括假期旅行；如果真要與不同住的人聚會，建議在室外。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情 原本已經稍微趨緩、衛生單位也稍放寬防疫 規定，但近來疫情狀況再度惡化，單單聖他克拉拉縣在上周日就出現358宗確診，是聖縣史上第二高，僅次於7月15日的單日385宗案例。整個加州的疫情也急劇惡化，讓人擔心冬季假期的群聚，以及長期以來累積的「防疫疲勞」會加重疫情的傳播。

聖縣以及多個灣區 其他縣市都提醒民眾，年底節日還是必須保持安全；非必要的旅行，包括假期的旅遊都建議盡量避免，「到灣區以外地區旅行將增加您染到新冠病毒，以及回來將病毒傳給他人的風險。去灣區以外地區旅行，或是從外地來的旅客，我們強烈建議自行檢疫14天。」

聖縣衛生局也指出，雖然年底假期，但仍不鼓勵群聚。真的必須面對面聚會，鼓勵戶外舉行，最好縮短時間。形式上也建議民眾以固定的社交圈、小團體方式舉行，社交圈聚會同時不超過三戶人家、留意聚會時間長短，建議不超過兩小時。

衛生局也重申，新冠肺炎仍在社區中傳播，雖然不完全禁止室內聚會，但衛生局長強烈「不」建議民眾與其他家庭的成員群聚。畢竟，室內群聚特別危險，因為研究顯示，在室內比室外更容易發生病毒傳播。

縣府並解釋，所謂「群聚」是指來自不同家庭單位的多個人同時在室內或室外的單個空間中聚集在一起活動、集會，包括婚禮、宴會、會議、宗教禮拜、節日慶祝都屬於群聚。

衛生單位對於群聚的相關的規定，依據疫情的當下狀況而會有所改變，以婚禮來說，現在可以舉辦儀式，但根據州公共衛生官員的命令，不允許舉辦婚禮招待、派對與慶祝活動。