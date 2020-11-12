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金山學區將重啟 教職工可獲免費檢測

記者李晗╱舊金山報導
金山學區將陸續重啟。（本報檔案照片）
金山學區將陸續重啟。（本報檔案照片）

舊金山聯合學區公佈了逐步重啟校園的計畫。同時為了加強防疫，教職工屆時也將獲得免費的新冠病毒檢測

學區委員在周二晚間的會議上通過了與Curative公司的合約，將會為學區的教師、職工等提供新冠檢測，無論他們是否有症狀。至於具體的檢測安排等仍然還在商討當中。

學區學監馬菲斯（Vincent Matthews）表示，這個檢測的合作，可以讓返校的人員在學習環境感到更加安全。如果有教職工被檢測出來呈陽性，那麼就會被要求暫時隔離，以避免更大範圍的傳播。

雖然學區承諾員工的健保將可以報銷，但是也預計這項檢測計畫可能會產生更多的費用，也正在和舊金山市府衛生局等部門商討獲得資源支持。

舊金山學區的重啟計畫此前面臨各方的指責，包括市長布里德（London Breed）也發聲明斥責學區並未有把重啟校園當做優先處理的問題。在重壓之下，本周學區委員正式公佈重啟計畫的細節，其中也訂立了1月25日為重啟的日子，各校也應該要在12月8日之前提交重啟計畫方案。此外，校長們也被要求在11月時就要提前返校工作。市長就此也致信教委主席麥山綽（Mark Sanchez）支持這項重啟。

在11月選舉中高票連任的華裔的教育委員林謙悅透露，預計下周學區將會表決這個重啟的方案，強調整個過程將會耗時以及需要很多規畫。

在重啟之後，如果有家長仍然擔心學生在疫情之中返校，仍然可以選擇在家遠程上課。

學區將為教職工提供免費新冠檢測。圖左起教委主席麥山綽、學區學監馬菲斯。（本報檔案...
學區將為教職工提供免費新冠檢測。圖左起教委主席麥山綽、學區學監馬菲斯。（本報檔案照片）

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