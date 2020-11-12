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加州有多藍? 白登贏515萬票 加州占了490萬

編譯組╱灣區11日電
加州人口最多，選舉人票共55張；德州第二，38票；紐約州和佛羅里達各29張。(Getty Images)
加州人口最多，選舉人票共55張；德州第二，38票；紐約州和佛羅里達各29張。(Getty Images)

加州人口全美50州之中最多，選舉人票55張。而且自1992年以來，歷次總統選舉都支持民主黨，所以是全美最藍的州。但這次總統選舉中，加州到底有多藍？

截至11日止，不少州的計票仍未結束，包括三個關鍵州北卡、喬治亞和亞歷桑納。但根據華盛頓郵報截至11日，白登在全美得普選票7744萬4778票(占50.8%)，川普得7229萬3889票(47.4%)，川普輸白登515萬票。

再看加州，白登得1027萬2097票(64.3%)，川普得537萬0837票(33.6%)，換言之，川普單在加州就輸了490.1萬票。這490萬票已十分接近515萬票，換言之，川普在全美所輸的普選票，幾乎全是加州所失。

當然其他州川白各有贏輸，但由於得票接近，兩人相差不大，不像兩人在加州得票的差距那麼大(白65%川33%)。

例如在第二大藍州的紐約州(29張選舉人票)，白登得370萬1835票，川普得285萬2042票。因此川普在紐約州只輸84.9萬票，與在加州輸490萬，相差實在很大。川普在2016年輸286.8萬普選票給嘉萊莉柯林頓，但四年後輸給白登增至515萬票。

加州貢獻55張選舉人票給白登，占了勝選所需270票的20%。如果加上第二大藍州紐約的29張選舉人票，就是84票，占所需270票的31%。

從加州讓白登贏490萬普選票的情況看，難怪川普任內四年不斷找加州麻煩。而加州也成為全美抗川的領頭羊。加州政府四年內總共向川普政府提55起訴訟。共和黨不肯與波洛西達成紓困計畫，其中最大的理由就是反對給「州和地方」巨額紓困款，為什麼不肯撥款？背後原因就是不肯給加州和紐約等藍州撥款。

布魯金斯學會10日公布的研究報告顯示，白登在這次大選中所贏的472個縣，竟然占了全美70%的GDP。而川普所贏的2497個縣，所占全美GDP只是29%。這個對比反映出加州和紐約等藍州的經濟實力，超過超過川普所贏的南部和中西部紅州。

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