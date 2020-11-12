加州租管公投遭否決 唯獨金山支持

舊金山是全加州唯一有過半選民支持21號提案的縣。全市在此公投中意見分歧也很大。（Election Map SF截圖）

今年加州 有一項公投提案，涉及租務管制和租客 權益，遭到選民大比數否決。仔細分析數據可見，全州範圍內超過50個縣內，唯獨舊金山 縣有過半選民支持此案，其餘全部縣都是反對人數較多。

今年的21號提案，是2018年的10號提案的後續，就是為了擴大本地市縣一級的政府的權力，允許本地一級訂立更多租務管制條例。

目前加州州法中有一項施行20多年的「Costa-Hawkins」法。這項州法保障獨立屋（single-family Home）或者公寓（Condo）的房東，可以不受限制增加租金而且本地市縣一級的議會政府不得對上述類型的房屋進行租務管制，同時也對於禁止對於1995年之後的建立的租賃單位實行租務管制條款。

21號提案就是要取締上述的禁令，即放寬本地政府的權力，可以對於不同的房型進行租務管制條例的立法，以及對於租賃單位的租管禁令年份實行「滾動制」，把1995年的建築日期固定日期改為當前年份的前15年，讓豁免的範圍縮小。

然而21號提案在加州僅僅獲得40%的支持率，60%的居民投下了反對票。在舊金山，支持率則有52%，反對的是48%，差距不大。原因之一就是舊金山租客過半，且租客權益一直是舊金山較為左傾的政治氣候中的重要議題，因此全市對於此類的法案一直持支持態度。

2018年的10號提案的結果也類似，全州六成人反對，比支持者多出20%，但是在舊金山則是支持的人過半。

細看今年舊金山的投票結果地圖，可見全市在這項租管公投中的意見分歧很大。主要的反對聲浪集中在日落區和雙子峰西面的高收入區域，支持者主要分佈於米慎、中城一帶。但是全市各個社區內都各自有支持和反對的聲音。

在華埠一帶，雖然居民均是散房租客為主，但是投票結果顯示反對者21號提案的選民居多。