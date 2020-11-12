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市議會全票通過 金山新樓宇將禁用天然氣

記者李晗╱舊金山報導
中餐烹飪中講求火候鍋氣，沒有明火烹飪可能會極大影響餐飲業。（本報檔案照片）
中餐烹飪中講求火候鍋氣，沒有明火烹飪可能會極大影響餐飲業。（本報檔案照片）

擾攘一時的舊金山新建樓宇禁止使用天然氣的法案，本周在市議會內獲得全票通過。法案的初衷是為了減少溫室氣體排放，保護地球，但是也引起了餐飲業的擔憂。

法案由市議員孟達文（Rafael Mandelman）提出，名為「強制新建築全部使用電能」（Mandating New Construction Be All-Electric），獲得其餘全體議員的支持通過。孟達文表示，舊金山邁出的這一步是非常重要的，除了保護地球之外，減少溫室氣體的排放也能夠提升大家的健康、安全。

從明年2021年6月底之後申請的舊金山新建築，無論是居家住宅還是商業辦公樓，都不會在獲批天然氣的安裝許可，像是烹飪的話也只能使用電能來烹飪。法案也列出一小部分的豁免，包括在商業大樓內指定的餐廳廚房區域，可以將申請安裝天然氣的期限延後一年，以及有的大樓在客觀條件上無法安裝電能設備。

此前法案剛剛出爐時，曾經遭到華裔社區的反對，因為中餐烹飪中講求火候鍋氣，沒有明火烹飪可能會極大影響餐飲業。孟達文也表示，自己和餐飲業有過很多溝通，也曾經和華埠僑團中華總商會有過聯繫，強調這個法例只是對於新的建築而言有效。

議會在審議法案時，也出現了一點小插曲。市議員安世輝（Ahsha Safai）提出修正案，要求法案豁免新建築裡的餐廳，直到烹飪的科技能夠發展，徹底取代明火烹飪之後，再完全實施禁令。然而這個修正案以四比七被否決。除安世輝之外，支持這個修正案的另外三名市議員為李麗嫦、余鼎昂和司嘉怡（Catherine Stefani）。

安世輝表示，自己完全支持這項法案，但是認為現在是一個錯誤的時候，將餐飲業的使用天然氣的選項完全剝奪。李麗嫦也在致辭時表示，自己聽到華裔社區的擔憂，而且華裔社區的餐飲業，在疫情之後遭遇重創。

法案將會在下周進行二讀表決，待市長簽字之後生效。

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