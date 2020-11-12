16號提案公投失敗 加州主計長：亞裔太關注大學入學

16號平權提案今年公投不過關。其中提及的大學入學問題，成為亞裔最關注的議題。圖為柏克萊加大。（記者劉先進/攝影）

16號平權提案希望廢除209號法案，在公立大學入學、政府合同、公務員就業 等方面考慮族裔因素。今年大選中只獲得43.3%的得票率，未能通過。柏克萊加大 11日的論壇中，州主計長余淑婷（Betty Yee）表示，亞裔太過關注於大學入學，而沒有留意族裔在公共就業方面的稀缺，沒關注系統不公平問題。

余淑婷表示，在亞太裔社區對於16號提案頗有分歧。無論左派、右派，都關注於大學招生。「我反對的是，為何要給自己創造上限？認為大學是（人生）最終的一切。如今，沒有大學校長是亞太裔，沒有公立醫學院的負責人是亞太裔。我是個公共職員，也幾乎看不到類似我這樣的人。如果通過16號提案，考量一下種族因素，能增加一些族裔的機會。感覺大家對提案有誤解。」

余淑婷表示，投票中，最有趣的現象是有年輕人也反對16號提案。他們感覺相對於取消209號法案，更希望多一點的即時救濟，比如，投放補助金到社區，「我覺得有點忽視系統性的不公平問題。」

加大董事會主席佩雷斯（John A. Pérez）表示，從根本上，加州 人希望公平，但相對來說，人們更容易表達簡單的訊息反對16號提案，而非讓16號提案明確的表達其內涵。在選前宣傳活動中，支持和反對方都充分動員起來。但支持方沒有足夠的時間來持續傳遞訊息，

「因為你無法通過人與人間的交流來消除恐懼，來告訴他們，16號提案並非進行大學入學的種族配額，不是取消你孩子的機會。它只是確保加大在考察學生是否錄取時，將種族因素和其他14個因素放在一起綜合考量。」

他表示，過去一年，加大錄取了史上最多元化的新生。自1989年以來，柏克萊加大錄取了最多的非裔學生，「我們正在取得進展，但還不夠快。 若沒有現行的209號法案，打破不公平的進展會更大。加州將不得不再次進行類似艱難的對話，向人們解釋，16號提案的好處。」

政治記者克里斯托弗（Ben Christopher）表示，不少人難以瞭解209號法案的歷史背景。「我和一個年輕的家人聊過，他不知道禁止平權運動的背景，不了解加州實踐平權運動意味著什麼。有人錯誤的理解為，16號提案合法化種族主義。這也是反對方想說的。」