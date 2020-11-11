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加州蟹季延到12月1日啟動 感恩節食無蟹

編譯組／灣區10日電
商業鄧金斯蟹季延後，灣區民眾感恩節沒有螃蟹吃。（Getty Images）
商業鄧金斯蟹季延後，灣區民眾感恩節沒有螃蟹吃。（Getty Images）

灣區民眾今年感恩節可能吃不到螃蟹，因為加州漁獵廳（California Department of Fish and Wildlife）宣布將商業鄧金斯蟹季（Dungeness crab season）啟始日由11月15日延至12月1日，理由是現在出海捕蟹，會有誤捕鯨魚的危險。

加州漁獵廳馬連分部資深環境科學家巴特靈（Ryan Bartling）表示，他們持續對漢保德（Humboldt）海岸到加州與墨西哥邊境的太平洋海域進行空中與船隻調查，發現座頭鯨（humpback whale）現在還在蒙特瑞灣和聖他克魯茲海域一帶積極覓食。

巴特靈說：「還有大量座頭鯨在太平洋沿海覓食，如果照原訂計畫允許漁民出海捕蟹，漁網可能會誤捕到座頭鯨。」

儘管蟹季被延後到12月1日，但不排除有再度延後的可能，當局到時會再評估。不過，娛樂蟹季已從7日正式開始。

座頭鯨被誤捕並不罕見，因為每年冬季前，會有許多座頭鯨、灰鯨和藍鯨在太平洋覓食，牠們游到中部海岸時，常被各種漁具困住，包括捕鄧金斯蟹的漁具。

國家海洋漁業局（National Marine Fisheries Service）報告指出，加州誤捕鯨魚事件近年遞減，2018年有30宗，2019年減少為17宗。巴特靈認為誤捕鯨魚減少，部分原因是漁獵廳和其他單位採取相應措施，減少鯨魚誤闖漁具的機率。

根據11月1日起生效的新規定，如果太平洋海域每周出現的鯨魚平均在5頭以上，加州漁獵廳有權延後蟹季，可以視情況即時做出更改。

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