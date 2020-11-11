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美經濟投白登一票！吹噓拚經濟的川普沒占到便宜

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郭宗政：有信心川普贏 10志工將去內華達監票

記者李榮／聖荷西報導
共和黨加州副主席郭宗政認為，選舉還沒有結束，在法律途徑與驗票、剔除舞弊的選票後，川普會當選。（記者李榮／攝影）
共和黨加州副主席郭宗政認為，選舉還沒有結束，在法律途徑與驗票、剔除舞弊的選票後，川普會當選。（記者李榮／攝影）

美國總統大選於上周二晚間起開票，雖然主要媒體已經預測白登贏得多數的選舉人票、在這次的總統大選中獲勝，但現任總統川普並未放棄，並且指控在多個地方都出現選舉舞弊的現象。

共和黨加州副主席郭宗政（Peter Kuo）10日指出，選舉尚未結束，除了陸續會在至少七個州提起訴訟以外，各地也會組織志工在驗票時仔細監票，例如南灣就有十位志工，11日將啟程至內華達參與監票。

郭宗政指出，這次的選舉弊端很多，尤其是郵寄選票的部分，令人起疑。例如在底特律就居然會在清晨4點時，出現數台卡車載著選票至選舉中心的情況。共和黨內部已經掌握到一些影片，再加上數學與統計的計算，都可以證明一些地區的開票結果實在非比尋常、票數幾乎是不可能發生的結果，可見裡面包含著欺詐。

他表示，包括賓州、亞利桑納州、內華達、喬治亞、密西根、威斯康辛等州都是很有可能有疑慮的州；而依據共和黨內的初步判斷，重新驗票、並且將不合格的選票剔除以後，例如喬治亞州等多個州都將會是川普勝選，逆轉現在的許多媒體所預測的情況。他也相信在正確的計票、排除不合格的選票以後，川普肯定將會連任。

郭宗政也說，有些人誤以為選舉已經結束，但其實至今為止，並沒有任何一個州已經由官方確認選舉的結果。而又例如，國務卿龐培歐也才於10日的記者會中，拒絕承認白登已經當選，顯示目前還是在計票與驗票的過程之中，不應該過早下定論。

「驗票、確認選舉的公正是最重要的事情。」郭宗政表示，大家都希望能確認選舉的公正性，矽谷就有十位共和黨志工將於11日啟程，開車到內華達州，參與驗票並監票，確認沒有改票與舞弊的情況。

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