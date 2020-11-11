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大反轉！孔子後人涉虐母案 聖馬刁縣檢方撤訴

記者李晗 / 舊金山報導
包尚恩9月時主動披露自己是孔子後人的身分。（本報檔案照片）
包尚恩9月時主動披露自己是孔子後人的身分。（本報檔案照片）

聖馬刁縣一宗兒子涉嫌虐待母親的案件發生大反轉。

捲入虐母案的孔子後人、聖馬刁縣51歲的華裔混血男子包尚恩（George Conger）此前被控長者虐待罪名。但是聖縣檢方已經撤銷控罪。案中的長者孔維鄂是前中華民國考試院院長孔德成的大女兒，即包尚恩是孔德成的外孫，也是孔子嫡系。

案件發生於今年1月。當時孔維鄂身體突發不適，於是兒子包尚恩撥打911將母親送醫搶救。院方觀察孔維鄂身體情況堪憂，於是報警處理。隨後經過多番的調查，包括柏林甘警方、聖馬刁警方等介入，並進入包尚恩和母親租住的公寓檢查，聖馬刁縣地檢處決定起訴包尚恩虐待長者。

據悉當時81歲孔維鄂身體極度營養不良，導致臉部和胸部凹陷，身體踡曲無法伸直，體重只剩76磅。英文媒體4月即曾報導本案，但並未掀起太多關注。直到9月包尚恩主動披露自己的華裔血統和家族背景，並且受訪否認自己虐待長者或者照顧不周，認為檢方不懂華人的家庭文化，遭到檢方歧視對待。包尚恩當時強調自己是孔氏後人，重視家庭價值，不可能做出虐待母親的行為。

案件原定11月開庭，但是就在開庭前的一周，檢方撤銷控罪。

代表包尚恩的律師沃斯克斯（Mikonos Vasquez）表示，檢方已經撤銷對於包尚恩的起訴，沃斯克斯並形容這樣的結果「正確和公義」。他對於地檢處的決定感到開心。

聖馬刁縣地檢處的副檢察長索拉托（Albert Serrato）11月10日回應表示，檢方邀請醫學方面的專家幫忙審理本案，獲悉結論中認定，案中長者的傷勢和身體情況難以確定與被告的行為直接關聯（not necessary tied）。在這樣前提之下，檢方最終決定撤訴。

至於包尚恩此前提及的歧視華裔一事，索拉托強調檢方在起訴控罪本案時，族裔因素不在考慮範圍內。

包尚恩因虐母被捕，隨後檢方撤銷控罪。（本報檔案照片）
包尚恩因虐母被捕，隨後檢方撤銷控罪。（本報檔案照片）

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