疫情反彈 舊金山暫停室內用餐

入冬之後若無法室內用餐，也將重挫已痛苦掙扎的餐飲行業。（本報檔案照片）

全美疫情 持續不樂觀，舊金山 本地也出現反彈。市府一方宣布將收緊防疫措施，在本周五起暫停室內用餐，即所有餐廳只能戶外用餐或者是外賣生意。

9月底之後舊金山首度重開餐廳的室內服務，但只能有25%的入座率。且本該在10月底和11月初進一步重啟，然而面對確診病例攀升的趨勢，市府緊急叫停重啟步伐。

11月10日午間，市長布里德（London Breed）和衛生局長考法克斯（Grant Colfax）出席線上發布會宣布決定。布里德強調這是「艱難的決定」，因為現在的疫情新情況要求市府重新審視問題。

天氣轉涼，更多人傾向是室內活動，造成室內群聚，從而提高傳染風險。另方面，入冬後若是無法室內用餐，也重挫已經艱苦掙扎的餐飲業。

本次舊金山具體的收緊措施除暫停堂食，還包括暫停高中重啟以及健身房、電影院 的人數都要減少至總容量25%以下或者是50人以內。小學和初中則可以重開，因為有研究顯示病毒的傳染在高中的模式更接近於成人。

布里德也對未來抗疫有信心，因為新總統副總統即將上任，同時也有疫苗進展的新聞出現，但當下而言還是要謹慎。

衛生局長考法克斯提供的數據顯示，舊金山人的確診率持續飆升，超過250%。一個月前的每10萬人中確診個案大約3.7，現在上漲到9。考法克斯說，如不及時收緊，這個趨勢將會持續上升。

舊金山的抗疫成效聞名全美，讓舊金山成為全美死亡率最低的大城市。目前全市自3月以來確診的累計個案1萬3000多宗，死亡人數151人。在死亡人數中，過半是超過80歲。151人中亞裔占比最高，達37%。