我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

周日一天358例！確診數突飆升 聖他克拉拉縣急示警

記者李榮／聖荷西報導
聖他克拉拉縣衛生局長柯迪緊急召開記者會提醒，確診案例再度飆升，民眾千萬不能掉以輕心。（記者李榮／攝影）
聖他克拉拉縣衛生局長柯迪緊急召開記者會提醒，確診案例再度飆升，民眾千萬不能掉以輕心。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情再起，聖他克拉拉縣9日上午臨時召開記者會，宣布聖縣的確診案例近日再度出現上升，光是在周日就出現358宗確診，是史上第二高，僅次於今年7月15日的單日385宗案例。聖他克拉拉縣衛生局長柯迪（Sara Cody）呼籲一定要繼續維持社交距離、使用口罩及其他防堵疫情的方式，避免情況進一步惡化。

依照聖縣府的資料，周日的新冠肺炎確診案例為358宗，而且幾乎所有的確診案例都是上周送檢的，其中的一半還是過去三天送檢的。而從趨勢來看，確診案例從10月中旬又開始緩步上升，而且從周日的統計發現，因新冠肺炎必須入院治療的比例也上升至10%。

「我們聖縣內的數字又開始上升，跟其他地區的情況類似。」柯迪指出，從先前的經驗看出，確診案例上升可以在很短期間就發生，如同7月時的案例暴增情況一樣。在7月高峰後，各項措施使得案例終於慢慢下降，可是上周突然的上升讓人非常擔心，「好像要起飛了（It's beginning to take off）。」

案例的暴增是大家不願意在秋冬、假期時節所看到的情況。更何況，無論聖縣還是加州其他地區，或者美國各地，都出現類似的上升趨勢，「這樣的趨勢也提醒我們：新冠肺炎依然在我們身邊。」因為天氣轉寒，大家更可能待在室內，也讓疫情的傳播機率增加。

另一方面，許多人已經出現「pandemic fatigue」的疲乏情況，也就是逐漸鬆懈、「憋不住了」，開始與不同住的親朋好友在室內聚會、聚餐，也增加社區感染的風險。

「現在問題是，為什麼案例會突然上升、而我們又能做什麼？」柯迪表示，新冠肺炎案例上升的實際原因還不能確定，萬聖節假期或許是原因之一。而現在最重要的是：大家一定要更為小心，避免病毒的傳播。

縣府律師威廉斯（James R. Williams）指出，每位個人、企業商家，都有責任減緩疫情傳播；聖縣執行各種相關防疫要求，防疫的規定有時比較複雜，如有疑慮，可以上縣府網站查詢。若發現違規，也可以向縣府舉報。

聖他克拉拉縣議長查維茲（Cindy Chavez）說，聖縣在10月13日好不容易進入防疫的橘色階段，但大家也要了解，放鬆了的規定並不代表就沒有風險；企業與個人一定要嚴肅對待疫情，共同維護大家的安全與健康。

編輯推薦

疫情 新冠肺炎 防疫

上一則

了解這條新法律對青少年的意義

下一則

胡欣 當選舊金山都布林史上最高票市議員

延伸閱讀

選民分歧…白登打防疫戰 同時要對抗分裂國會

選民分歧…白登打防疫戰 同時要對抗分裂國會
灣區9縣新冠疫情 2天增1410例、16死

灣區9縣新冠疫情 2天增1410例、16死
聖他克拉拉縣新冠檢測突破百萬 檢測量1天再增1000人次

聖他克拉拉縣新冠檢測突破百萬 檢測量1天再增1000人次

聖他克拉拉縣第3選區議員之爭 李洲曉領先朱感生

聖他克拉拉縣第3選區議員之爭 李洲曉領先朱感生

佛奇：美單日確診快破10萬 視訊矽谷領袖：今冬很痛苦

佛奇：美單日確診快破10萬 視訊矽谷領袖：今冬很痛苦
調查矽谷病毒攻擊率 住家大於工作場所 親友更容易傳染

調查矽谷病毒攻擊率 住家大於工作場所 親友更容易傳染

熱門新聞

灣區華人反對第16號提案。(Getty Images)

華人關注 加州第16號提案平權法 可能落敗

2020-11-04 02:30
25歲的李天明順利當選，承接朱感生原本的加州眾議員席位。（取自李天明官網）

25歲李天明 當選加州眾議員 史上最年輕

2020-11-06 02:30
這名灣區Uber司機反對第22號提案，但是提案還是通過了，因為Uber等叫車平台，砸2億元巨款，作為競選經費，務求將提案擊退。(Getty Images)

加州公投結果 16號擱淺 22號過關

2020-11-05 00:25
種族影響智商？東灣州大師生要求解雇種族主義教授。(圖取自網路)

種族影響智商？金山東灣州大教授言論惹議 師生連署促解雇

2020-11-03 02:20
圖為舊金山的市中心和金融區，前方是海灣大橋。(Getty Images)

向肥貓下手 金山通過全美首創CEO稅

2020-11-05 09:03
李少敏認為加州20號提案如果失敗，加州將長期陷入偷竊、搶掠及暴力罪行中而不見天日。（圖片由李少敏提供）

加州20號提案大幅落後 支持者失望

2020-11-04 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼

川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高

輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高
快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？

快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？
川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派

川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派