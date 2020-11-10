周日一天358例！確診數突飆升 聖他克拉拉縣急示警

聖他克拉拉縣衛生局長柯迪緊急召開記者會提醒，確診案例再度飆升，民眾千萬不能掉以輕心。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎 （COVID-19）疫情 再起，聖他克拉拉縣9日上午臨時召開記者會，宣布聖縣的確診案例近日再度出現上升，光是在周日就出現358宗確診，是史上第二高，僅次於今年7月15日的單日385宗案例。聖他克拉拉縣衛生局長柯迪（Sara Cody）呼籲一定要繼續維持社交距離、使用口罩及其他防堵疫情的方式，避免情況進一步惡化。

依照聖縣府的資料，周日的新冠肺炎確診案例為358宗，而且幾乎所有的確診案例都是上周送檢的，其中的一半還是過去三天送檢的。而從趨勢來看，確診案例從10月中旬又開始緩步上升，而且從周日的統計發現，因新冠肺炎必須入院治療的比例也上升至10%。

「我們聖縣內的數字又開始上升，跟其他地區的情況類似。」柯迪指出，從先前的經驗看出，確診案例上升可以在很短期間就發生，如同7月時的案例暴增情況一樣。在7月高峰後，各項措施使得案例終於慢慢下降，可是上周突然的上升讓人非常擔心，「好像要起飛了（It's beginning to take off）。」

案例的暴增是大家不願意在秋冬、假期時節所看到的情況。更何況，無論聖縣還是加州其他地區，或者美國各地，都出現類似的上升趨勢，「這樣的趨勢也提醒我們：新冠肺炎依然在我們身邊。」因為天氣轉寒，大家更可能待在室內，也讓疫情的傳播機率增加。

另一方面，許多人已經出現「pandemic fatigue」的疲乏情況，也就是逐漸鬆懈、「憋不住了」，開始與不同住的親朋好友在室內聚會、聚餐，也增加社區感染的風險。

「現在問題是，為什麼案例會突然上升、而我們又能做什麼？」柯迪表示，新冠肺炎案例上升的實際原因還不能確定，萬聖節假期或許是原因之一。而現在最重要的是：大家一定要更為小心，避免病毒的傳播。

縣府律師威廉斯（James R. Williams）指出，每位個人、企業商家，都有責任減緩疫情傳播；聖縣執行各種相關防疫 要求，防疫的規定有時比較複雜，如有疑慮，可以上縣府網站查詢。若發現違規，也可以向縣府舉報。

聖他克拉拉縣議長查維茲（Cindy Chavez）說，聖縣在10月13日好不容易進入防疫的橘色階段，但大家也要了解，放鬆了的規定並不代表就沒有風險；企業與個人一定要嚴肅對待疫情，共同維護大家的安全與健康。