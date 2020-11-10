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宣揚台灣 經文處邀你留言接龍

記者李榮／聖荷西報導
為推動台灣參與WHA，經文處推出留言接龍增加網路聲量的活動。（記者李榮／翻攝）
為推動台灣參與WHA，經文處推出留言接龍增加網路聲量的活動。（記者李榮／翻攝）

第73屆「世界衛生大會」（WHA）11月9日至14日復會，台灣今年的優先目標是爭取受邀以觀察員身分與會，以及完整參與所有世界衛生組織（WHO）的會議、機制與活動。駐舊金山辦事處9日宣布，配合推動台灣參加國際組織，將在11月10日起舉辦「#WHO can help? Taiwan can help!」留言接龍抽獎活動，僑胞可以自行上網接龍留言，宣揚台灣的貢獻，而經文處也推出抽獎，鼓勵僑胞增加聲量。

經文處指出，僑胞看以發揮自由創意留言：「＿＿＿＿，Taiwan Can Help！」，空格內可任意填寫，譬如民主精神、防疫經驗等。除了一起腦力激盪，宣揚台灣可以為國際做出的貢獻，也呼應經文處最近一系列爭取參與WHA的貼文，進一步強化僑界對台灣參與WHA案訴求的了解與支持。

經文處也表示，由於10月「最想念的台灣美食」抽獎活動反應熱烈，經文處這次也加碼，除提供2張Amazon eGift Card禮卡之外，還準備了5組「台灣喔熊」玩偶，以及5本外交部製作的2021年記事案曆「漫騎趣台灣」做為抽獎贈品。留言活動將在11月10日到11月24日間舉行，11月26日感恩節當天公布得獎名單，同時公布網友留言的前十大「Taiwan Can Help」項目。歡迎大家發揮創意，踴躍上經文處臉書共襄盛舉。

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