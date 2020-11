宣揚台灣 經文處邀你留言接龍

為推動台灣參與WHA,經文處推出留言接龍增加網路聲量的活動。(記者李榮/翻攝)

第73屆「世界衛生大會」(WHA)11月9日至14日復會,台灣 今年的優先目標是爭取受邀以觀察員身分與會,以及完整參與所有世界衛生組織(WHO )的會議、機制與活動。駐舊金山 辦事處9日宣布,配合推動台灣參加國際組織,將在11月10日起舉辦「#WHO can help? Taiwan can help!」留言接龍抽獎活動,僑胞可以自行上網接龍留言,宣揚台灣的貢獻,而經文處也推出抽獎,鼓勵僑胞增加聲量。

經文處指出,僑胞看以發揮自由創意留言:「____,Taiwan Can Help!」,空格內可任意填寫,譬如民主精神、防疫經驗等。除了一起腦力激盪,宣揚台灣可以為國際做出的貢獻,也呼應經文處最近一系列爭取參與WHA的貼文,進一步強化僑界對台灣參與WHA案訴求的了解與支持。

經文處也表示,由於10月「最想念的台灣美食」抽獎活動反應熱烈,經文處這次也加碼,除提供2張Amazon eGift Card禮卡之外,還準備了5組「台灣喔熊」玩偶,以及5本外交部製作的2021年記事案曆「漫騎趣台灣」做為抽獎贈品。留言活動將在11月10日到11月24日間舉行,11月26日感恩節當天公布得獎名單,同時公布網友留言的前十大「Taiwan Can Help」項目。歡迎大家發揮創意,踴躍上經文處臉書共襄盛舉。