涉誘騙印度人來美當奴工 酒品店夫婦起訴

吉爾洛M&M酒品店東主被控人口販賣和非法監禁等多項罪名。（取自Google地圖）

南灣吉爾洛（Gilroy）一對經營酒品店的夫婦，因涉嫌誘騙多名印度 籍民眾到美國 為他們工作，並囚禁其中一人，遭到聖他克拉拉縣檢方起訴。

聖他克拉拉縣檢察官表示，同為66歲的曼恩夫婦（Amarjit and Balwinder Mann）在吉爾洛經營M&M酒品店，他們假意邀請受害人到美國旅遊，等他們到達後就逼迫他們工作，付的工資少得可憐。

檢察官辦公室發布的新聞稿指出，一名受害人每周七天每日工作15小時，睡在倉庫裡，用水桶接水洗澡，而且沒有薪水。這名受害人表示，他2019年10月從印度飛來美國，以為曼恩夫婦會帶他遊覽美國，但曼恩夫婦拿走他的護照和錢，逼迫他在店裡工作，晚上把他關在店裡。

聖縣副檢察長范尼爾（Patrick Vanier）說：「這起案件暴露出，美國竟然可以把人剝削到一般人無法想像的程度，但是這種情況其實十分普遍，受害者通常是最弱勢的人群。無論合法還是無證人士，每個人都有他的人權。」

曼恩夫婦6日被控九項重罪，包括人口販賣、恐嚇、非法監禁和至少12萬元工資盜竊，兩人目前被監禁在聖他克拉拉縣監獄，保釋金定為100萬元，但9日的庭審顯示保釋金有降低的可能。

M&M酒品店的違法情事於今年2月露出端倪，當時加州 酒精飲料管制局（California Department of Alcoholic Beverage Control）進行一項打擊非法的行動，隨機抽查了曼恩夫婦經營的Gavilan Market和M&M酒品店，因為查到一名店員賣酒給未成年人，進而發現一名店員住在店後一個小倉庫裡，生活條件極為惡劣，更得知他從來沒有離開過商店。