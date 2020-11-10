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和碩不當使用學生人力 蘋果暫停合作

編譯組／灣區9日電

蘋果因違反勞工法規為由，暫停與供應商台灣企業和碩(Pegatron)合作。蘋果9日表示，在發現中國大陸的一些學生人力違反蘋果的規定、夜間工作與超時加班之後，將暫停向與蘋果長期合作的和碩提供新業務。

目前尚不清楚蘋果目前與和碩有多少合約，或這些合約可能持續多久時間。蘋果拒絕評論這家供應商為美國公司生產製造內容，也拒絕指出暫停合作可能將影響到何種類型的製造產品。不過，一名了解和碩的知情人士透露，和碩目前正在組裝iPhone 12 Mini。蘋果暫停合作的舉動，將不會影響到現存業務。

蘋果稱，數周前發現和碩在上海與崑山廠房，有違反勞動法規情事。蘋果在聲明中表示，和碩負責這些違規行為的人員，竭力逃避蘋果監督機制。和碩錯誤分組工讀生在計畫中的項目，偽造文件以掩蓋違法規定。

然而蘋果強調，並未發現強迫勞動或雇用未成年人的證據。和碩也已解雇負責計畫的主管。在可能違反勞動法規事件曝光後，和碩已增加監督，包括安排外部審查。和碩在聲明中指出，已立即將學生勞力自生產線下線，並與客戶和第三方專家合作，提供適當補償、讓學生回家或學校，以及必要支持與照顧。

然而，蘋果表示將加強更進一步的監督機制。蘋果承諾不會向和碩下任何新訂單，直到他們完成所有必須補正行動。蘋果拒絕說明更多詳情。

蘋果全世界供應鏈廠商包括和碩在內，在中國生產線如何對待勞工情況，長期以來一直受批評。為了改善，蘋果定期對全球供應商廠房進行審查，包括突擊檢查和拜訪工廠。

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