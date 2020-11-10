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中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

華埠花園角6日新冠病毒檢測 432樣本全部呈陰性

記者黃少華／舊金山報導
舊金山公共衛生局和東華醫院的醫護人員在華埠花園角為居民提供免費的鼻拭子檢測。（記者黃少華／攝影）
舊金山公共衛生局和東華醫院的醫護人員在華埠花園角為居民提供免費的鼻拭子檢測。（記者黃少華／攝影）

舊金山公共衛生局和疫情指揮中心9日下午發布數據，6日上午9時至下午4時在華埠花園角廣場臨時檢測點收集到的432個「新型冠狀病毒」（COVID-19）檢測樣本，化驗結果全部呈陰性。

此次檢測由舊金山公共衛生局與東華醫院、華埠各社區組織、華埠市議員佩斯金（Aaron Peskin）辦公室合作舉辦。接受檢測的人大多數是亞太裔社區居民。

市府在聲明中說：「這是華裔乃至整個亞太裔社區的功勞，他們在戴口罩、居家避疫、保持社交距離等方面一向很努力。要感謝所有的社區合作夥伴，特別東華醫院提供了10多名護士，幫助我們註册、提供中文翻譯，並用粵語、普通話、台山方言向居民報告檢測結果。」

提供支持的華埠組織包括華協中心、安老自助處、駐美中華總會館、舊金山中華總商會、金門婦女資源中心、華人健康組織聯會、新僑服務中心、華埠男青年會、社區青年中心。

儘管沒有呈陽性的結果是好消息，舊金山公共衛生局和疫情指揮中心在聲明中強調：「我們看到整個國家和加州的病例都在激增，舊金山的病例也在新增。但我們必須繼續將病毒排除在社區之外。」

10日（周二）上午9時至下午5時，在25 Felton Street的肖化區（Portola）臨時檢測點將繼續提供免費檢測，無需預約。

17日（周二）上午9時至下午4時，日本城和平廣場（1601 Geary Blvd）將有臨時檢測點，無需預約。

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