華埠花園角6日新冠病毒檢測 432樣本全部呈陰性
舊金山公共衛生局和疫情指揮中心9日下午發布數據，6日上午9時至下午4時在華埠花園角廣場臨時檢測點收集到的432個「新型冠狀病毒」（COVID-19）檢測樣本，化驗結果全部呈陰性。
此次檢測由舊金山公共衛生局與東華醫院、華埠各社區組織、華埠市議員佩斯金（Aaron Peskin）辦公室合作舉辦。接受檢測的人大多數是亞太裔社區居民。
市府在聲明中說：「這是華裔乃至整個亞太裔社區的功勞，他們在戴口罩、居家避疫、保持社交距離等方面一向很努力。要感謝所有的社區合作夥伴，特別東華醫院提供了10多名護士，幫助我們註册、提供中文翻譯，並用粵語、普通話、台山方言向居民報告檢測結果。」
提供支持的華埠組織包括華協中心、安老自助處、駐美中華總會館、舊金山中華總商會、金門婦女資源中心、華人健康組織聯會、新僑服務中心、華埠男青年會、社區青年中心。
儘管沒有呈陽性的結果是好消息，舊金山公共衛生局和疫情指揮中心在聲明中強調：「我們看到整個國家和加州的病例都在激增，舊金山的病例也在新增。但我們必須繼續將病毒排除在社區之外。」
10日（周二）上午9時至下午5時，在25 Felton Street的肖化區（Portola）臨時檢測點將繼續提供免費檢測，無需預約。
17日（周二）上午9時至下午4時，日本城和平廣場（1601 Geary Blvd）將有臨時檢測點，無需預約。
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