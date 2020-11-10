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「政客」雜誌預測：加州檢察長、勞工廳長…可能入白登內閣

編譯組／綜合9日電
加州檢察長貝西拉，是下屆美國司法部長熱門人選。（Getty Images）
加州檢察長貝西拉，是下屆美國司法部長熱門人選。（Getty Images）

在宣布當選美國第46任總統後，白登開始積極展開籌組新內閣，外界紛紛預測哪些政治人物可能被延攬入閣，不少加州官員的名字也浮出水面。以下為政論雜誌「政客」（Politico）預測有可能成為入閣的加州人士。

加州檢察長貝西拉（Xavier Becerra）：貝西拉擔任加州檢察長期間，控告川普政府超過百次，被認為是角逐聯邦司法部長的潛力股，也是國土安全部長的可能人選。此外，隨著賀錦麗前往白宮，貝西拉也可能接替賀錦麗留下的參議員職務。

前惠普執行長惠特曼（Meg Whitman）：惠特曼因著前惠普（HP）執行長和前eBay執行長經歷為人所熟知，是商務部長熱門候選人，但她的共和黨身分可能會遭到部分民主黨人反對。

加州勞工廳長蘇維思（Julie Su）：「政客」認為，提出賦予美國勞工更多權力、重建中產階級的白登，需要自由派人士來領導勞工部，華裔加州勞工廳長蘇維思是合適的人選。

洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）：賈西提多年來一直是白登的忠實支持者，「政客」預測，以賈西提洛杉磯市長的背景，運輸部極有可能由他接掌。

史丹福大學教授馬君達（Arun Majumdar）：馬君達最著名的事跡是在華府地區創辦能源高級研究計畫局（Advanced Research Project Agency-Energy），是聯邦政府的永久性機構，他曾擔任過能源部代理部長。在川普執政期間，他在Google擔任能源部門副總裁，後來進入史丹福大學任教。

史丹福大學教授達林哈蒙德（Linda Darling-Hammond）：達林哈蒙德曾是前總統歐巴馬（Barack Obama）教育政策過渡小組成員，被視為教育部長的可能候選人。

加州選出的聯邦眾議員戈梅茲（Jimmy Gomez）：戈梅茲是眾院籌款委員會（House Committee on Ways and Means）成員，2019年曾參與修改川普政府的美、墨、加協議，是美國貿易代表署署長熱門人選。

前惠普執行長惠特曼有望接掌商務部。（Getty Images）
前惠普執行長惠特曼有望接掌商務部。（Getty Images）

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