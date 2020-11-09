金山就業市場疲弱 招聘工作數大減

金山灣區就業市場疲弱，招聘工作數大減。(取材自臉書)

新冠疫情大流行期間，加州就業 市場疲軟，尤其在舊金山、洛杉磯、橘縣等地，成為全美最凍結的就業市場之一。就業形勢惡化因素包括擔憂新冠疫情、消費者信心下降，加州備受爭論為減緩病毒散布而進行嚴格商業限制，以及當地觀光產業崩壞。

美國勞工局統計，與去年同期相比，加州9月失業率上升7.1%至11%，是全美排名第三大失業率飆升的州。加州一年前的失業率僅3.9%、排名全美國第12。加州嚴格商業開放限制，使疫情對4000萬居民的健康負面影響低於水平，確診人數排名全美第16、新冠死亡人數則排第21。儘管如此，經濟成本付出仍高。

金山就業率 比去年降31.7

舊金山是全美就業市場最疲弱的地區之一，這個大都會 地區的就業率比一年前下降31.7%。舊金山失業率過去12個月上升6.3%、是全美大都市地區排名第9。9月失業率8.6%則排全國第17，相較之下，舊金山去年同期失業率僅2.3%、全美大都會地區排名第4低。

聖荷西就業市場也不佳。聖荷西都會地區新招聘工作數量比一年前下降30.9%，名列全美大都會地區就業最差第三名。回溯至今年2月，新工作數量僅減少0.1％。

雖然新就業機會減少，但失業率大體看來還可以，9月失業率為7.1%、全美第26；不過，聖荷西一年前失業率僅2.3%，是全美失業率排名第四低的大都會。

今年截至9月，洛杉磯與橙縣失業率爬升9.7%。全美大都會地區排名中，僅有另一個同樣與觀光業發展緊密的拉斯維加斯失業率大幅上升，自10.9%增至14.8%。洛杉磯橙縣9月失業率為13.6%、全美排名第三。洛衫磯橙縣一年前失業率僅有3.9%。新招聘情況也在洛杉磯橙縣表現差，比一年前減少20%、成為全國排名第12最差的大都會地區。2月新工作機會僅下跌0.2%。

內陸帝國物流業 增就業機會

然而，新冠疫情此次卻不尋常地促使河濱與聖伯納汀諾縣所在的南加州內陸帝國(Inland Empire)地區就業市場發生變化，竟成全國最熱門的求職之地。

內陸帝國新工作機會比去年同期增加8.3%，在新冠病毒癱瘓美國經濟的這一年，內陸帝國成為全美大都會地區唯一增加就業機會的地區。

今年2月，內陸帝國新工作機會僅比去年同期增加0.1%。原因為何？主要是因為南加州社區有大型物流產業，需要大量勞工處理快速成長的線上業務倉庫與配送。不過，該地區失業率過去12個月也增加6.6%。