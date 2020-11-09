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灣區急凍 太浩湖、優勝美地迎初雪

編譯組／綜合8日電
周末風雨讓太浩湖史柯谷滑雪場降下可觀雪量。（電視新聞截圖）
周末風雨讓太浩湖史柯谷滑雪場降下可觀雪量。（電視新聞截圖）

灣區周末風雨來襲，氣溫驟降，部分高海拔地區甚至迎來初雪。氣象局預測，灣區本周周末前可能還會再降雨，山火季節可望結束。

舊金山8日下午短暫下起傾盆大雨，馬連縣甚至下起冰雹，灣區部分地區還可聽見雷聲，南灣漢彌頓山（Mount Hamilton）山峰和太浩湖高海拔地區周末也降下今年第一場雪。

國家氣象局氣象學家卡內帕（Rick Canepa）表示，灣區周末下的幾場陣雨，大部分在乾燥強風的橫掃下蒸發，降雨量最大的地區是沿海的海域和塞拉內華達山脈（Sierra Nevada），太浩湖地區史柯谷（Squaw Valley）滑雪場周末兩天降雪量高達11吋，優勝美地國家公園海拔3500呎以上山區也降雪15呎。

卡內帕指出，受到鄰近地區降雪的影響，舊金山這兩日氣溫接近同日氣溫最低紀錄，8日中午氣溫只有華氏54度，比平均氣溫低11度。

氣象局預測，灣區9日起將維持多日晴朗的乾冷天氣，強風也會再度出現，9日清晨各地氣溫可能降至30度左右，低溫會維持到10日上午。另一波風雨將從13日開始出現在北灣，然後向南移動，這場風雨將宣告山火季節的結束。

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