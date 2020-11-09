我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

賀錦麗外公印度家鄉 祈福歡慶

編譯組／美聯社8日電
賀錦麗外公印度家鄉歡慶賀錦麗當選美副總統。（美聯社）
賀錦麗外公印度家鄉歡慶賀錦麗當選美副總統。（美聯社）

得知賀錦麗（Kamala Harris）當選美國副總統的消息後，賀錦麗外公印度家鄉的民眾欣喜不已，8日燃放鞭炮、舉行祈福儀式慶賀。

賀錦麗外公的家鄉圖拉森杜普拉姆（Thulasendrapuram）位於印度坦米爾納杜邦（Tamil Nadu），是一個人口僅有350人的小鎮。白登和賀錦麗7日晚上發表勝選感言時，圖拉森杜普拉姆的村民正在熟睡中，隔日醒來得知好消息，紛紛奔相走告。一名婦人更在住家外牆上用粉彩寫著：「恭喜賀錦麗，妳是本村的驕傲，天佑美國！」

村民范德爾（Kalidas Vamdayar）說：「由於選舉結果遲遲未出爐，我們祈禱了好幾天，我們現在正在享受這個令人欣喜的時刻。」

坦米爾納杜邦糧食局局長卡姆拉伊（R. Kamraj）8日率約100名民眾，在當地Dharma Sastha寺為賀錦麗舉行20分鐘的祈福儀式，多位其他地區的政治人物也由支持者陪同前來參加。小鎮8日整天鞭炮聲、音樂聲不絕於耳，村民們互贈點心，似乎提前一周慶祝印度著名的燈節（Diwali）。

鎮議員蘇達喀（Aulmozhi Sudhakar）說：「賀錦麗是本村之女，這裡從兒童到長者，沒有人不在等待她宣誓成為美國副總統。」

圖拉森杜普拉姆距離坦米爾納杜邦首府清奈（Chennai）約215哩，是賀錦麗外公的出生地，他後來搬到欽奈居住。村民表示，希望賀錦麗有朝一日能到當地訪問。

印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，賀錦麗的勝利具有開創性的意義，這不僅是她的親人，也是所有印度裔美國人的驕傲。莫迪推文說：「我相信，在妳的支持和領導下，美印關係將更加牢固。」

賀錦麗外公印度家鄉在寺廟為賀錦麗舉行祈福儀式。（美聯社）
賀錦麗外公印度家鄉在寺廟為賀錦麗舉行祈福儀式。（美聯社）

編輯推薦

賀錦麗 印度 美國

上一則

國慶繪畫比賽頒獎 展現台灣之美

下一則

6次航班取消+等9個月+3次檢測 華生終回國

延伸閱讀

犀利副手 賀錦麗將扮白宮黑臉？

犀利副手 賀錦麗將扮白宮黑臉？
賀錦麗勝選 印度舅舅高興自豪

賀錦麗勝選 印度舅舅高興自豪
白登賀錦麗當選 南非總統與非洲領導人發文祝賀

白登賀錦麗當選 南非總統與非洲領導人發文祝賀
華裔支持者：賀錦麗當選 為少數族裔女性打開新大門

華裔支持者：賀錦麗當選 為少數族裔女性打開新大門
賀錦麗參議員職缺 5人呼聲高

賀錦麗參議員職缺 5人呼聲高
打破框架寫歷史! 賀錦麗成為美國首位亞非裔女副總統

打破框架寫歷史! 賀錦麗成為美國首位亞非裔女副總統

熱門新聞

灣區華人反對第16號提案。(Getty Images)

華人關注 加州第16號提案平權法 可能落敗

2020-11-04 02:30
25歲的李天明順利當選，承接朱感生原本的加州眾議員席位。（取自李天明官網）

25歲李天明 當選加州眾議員 史上最年輕

2020-11-06 02:30
這名灣區Uber司機反對第22號提案，但是提案還是通過了，因為Uber等叫車平台，砸2億元巨款，作為競選經費，務求將提案擊退。(Getty Images)

加州公投結果 16號擱淺 22號過關

2020-11-05 00:25
種族影響智商？東灣州大師生要求解雇種族主義教授。(圖取自網路)

種族影響智商？金山東灣州大教授言論惹議 師生連署促解雇

2020-11-03 02:20
圖為舊金山的市中心和金融區，前方是海灣大橋。(Getty Images)

向肥貓下手 金山通過全美首創CEO稅

2020-11-05 09:03
李少敏認為加州20號提案如果失敗，加州將長期陷入偷竊、搶掠及暴力罪行中而不見天日。（圖片由李少敏提供）

加州20號提案大幅落後 支持者失望

2020-11-04 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」
特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼

特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼
川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到

川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到
連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？
知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸

知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸