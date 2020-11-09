賀錦麗外公印度家鄉 祈福歡慶

賀錦麗外公印度家鄉歡慶賀錦麗當選美副總統。（美聯社）

得知賀錦麗 （Kamala Harris）當選美國 副總統的消息後，賀錦麗外公印度 家鄉的民眾欣喜不已，8日燃放鞭炮、舉行祈福儀式慶賀。

賀錦麗外公的家鄉圖拉森杜普拉姆（Thulasendrapuram）位於印度坦米爾納杜邦（Tamil Nadu），是一個人口僅有350人的小鎮。白登和賀錦麗7日晚上發表勝選感言時，圖拉森杜普拉姆的村民正在熟睡中，隔日醒來得知好消息，紛紛奔相走告。一名婦人更在住家外牆上用粉彩寫著：「恭喜賀錦麗，妳是本村的驕傲，天佑美國！」

村民范德爾（Kalidas Vamdayar）說：「由於選舉結果遲遲未出爐，我們祈禱了好幾天，我們現在正在享受這個令人欣喜的時刻。」

坦米爾納杜邦糧食局局長卡姆拉伊（R. Kamraj）8日率約100名民眾，在當地Dharma Sastha寺為賀錦麗舉行20分鐘的祈福儀式，多位其他地區的政治人物也由支持者陪同前來參加。小鎮8日整天鞭炮聲、音樂聲不絕於耳，村民們互贈點心，似乎提前一周慶祝印度著名的燈節（Diwali）。

鎮議員蘇達喀（Aulmozhi Sudhakar）說：「賀錦麗是本村之女，這裡從兒童到長者，沒有人不在等待她宣誓成為美國副總統。」

圖拉森杜普拉姆距離坦米爾納杜邦首府清奈（Chennai）約215哩，是賀錦麗外公的出生地，他後來搬到欽奈居住。村民表示，希望賀錦麗有朝一日能到當地訪問。

印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，賀錦麗的勝利具有開創性的意義，這不僅是她的親人，也是所有印度裔美國人的驕傲。莫迪推文說：「我相信，在妳的支持和領導下，美印關係將更加牢固。」