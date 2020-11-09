6次航班取消+等9個月+3次檢測 華生終回國

圖為華人在機場等待。（王勁萱供圖）

灣區 學生王勁萱8日表示，為了成功回國，總共做了三次新冠病毒核酸檢測 。又因為6次航班取消，買票前後經歷9個月時間，才在11月2日終於坐上回國飛機。目前正在廣州接受隔離，「漫漫回國路，真的很難。」

王勁萱在矽谷一大學上大二，考慮到一年多沒回國見家人，所以在一月就開始買票。但不巧的是，6次訂好票，都被取消。比如，1月買了3月機票，舊金山直飛北京，因故取消。買到10月阿聯酋阿提哈德航空的機票，但在起飛前一周得知航班取消。六次取消的航班起飛時間，全都在全球疫情爆發後。「好在退票過程中，沒有怎麼花錢，只是因為在第三方網站購票，扣了100元人民幣 的手續費。」

2月得知3月機票取消後，王勁萱就開始刷票，到10月的8個月時間中，他幾乎每天都要看手機刷票一小時，比較票務網站的票價、行程等因素。一直到10月16日，無意中刷到從舊金山飛南韓首爾、再轉機廣州的航班，票價居然只要6732元人民幣（約1000美元），毫不猶豫買下。「撿漏走運買到的票，沒過多久就漲價到2萬多人民幣。」

訂好了11月2日的機票，到快起飛時候，王勁萱又犯了愁，因為根據大使館和民航等部門的規定，需要提前3天的新冠病毒核酸檢測陰性證明。考慮到機構檢測出具報告的時間不確定，太早了證明過期，不符合3天規定。太晚的話，難以在起飛前根據證明申請並獲得帶HS標識的綠色健康碼登機。他不得不下了三重保險，到三個不同檢測點測試病毒陰性。

「在10月29日、30日和31日都做了報告。慶幸的是，這3個機構的報告，都是第二天出具。雖然史丹福醫院的報告表述不明確，只是說樣本沒有檢測，但有其他機構報告，也順利拿到健康碼，登上飛機。經首爾轉機，行程20多小時，終於在11月4日飛到廣州，再接受隔離。」

王勁萱說，回國後感覺一顆石頭落了地。隔離完畢後，上網課需要克服的是倒時差的睏意，「如果需要Zoom視訊的話，還要找到VPN翻墻，這都是技術性難題。」

王勁萱表示，他就讀的不是敏感學科，即使灣區重新開放校園，允許學生上面授課程，需要他回到美國，也不擔心簽證或入境問題。