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新總統上任 移民政策要變天？

記者李晗／舊金山報導
賀錦麗是移民之女。（本報檔案照片）
賀錦麗是移民之女。（本報檔案照片）

總統大選落下帷幕。輸掉選舉的川普總統在任以來，多次重拳出擊收緊移民政策，無論是合法移民還是非法移民。如今白登和賀錦麗當選，新的總統上任，移民政策料將「變天」。

華人權益促進會的移民權益項目經理吳雨泊表示，白登的當選，整體而言是反映了一個正面的信號，即反移民、歧視移民的主張，並不受到美國主流社會的認同。

•賀錦麗移民之女

他提到在11月7日晚間白登和賀錦麗的勝選演說中，都有提及移民的重要性，包括移民建立了美國，並且強調了亞裔、西語裔等不同族裔構成美國。

而且賀錦麗是移民之女，既是亞裔的女兒，也是灣區的代表，吳雨泊認為這將證明移民的政策將會回到「常態」，讓移民能夠在美國獲得正常的發展和機會。

川普在2016年當選、2017年任職年上任之後，至今已經快四年。吳雨泊說，川普任職期間，大的改革做不了，因為移民法的改革都需要經過國會的批准，但是在行政上的小動作則非常多。他指出，過去這幾年川普當局做出的移民改革有高達300至400個。

•「積分制」不了了之

其中，最為轟動的一次移民改革設計方案，就是2018年的「積分制」移民。當時有新聞傳出美國將會採用像是加拿大或者是澳洲的移民改革方式，採用積分制來接受移民。但是最後也只是雷聲大雨點小，不了了之，因為通過不了國會。

但是從行政上的收緊則非常多。吳雨泊說像是庇護政策的收緊，提高移民入籍的費用，就是實例。他說因為移民法律有些條款在立法時寫的不是特別清楚，那麼在具體執行的時候就會有很多空間。所以在移民局在演繹法律、執行落實的時候就會有很大的自主權。

•公共負擔去或留？

華人社區關心的移民政策改革重點，就是這幾年極具爭議的「公共負擔」（public charge）的話題。「公共負擔」政策是美國政府在確定移民是否依賴政府援助時考慮的一套準則，被認定需要接受政府福利才能生存的移民將被視為「公共負擔」，從而被限制申請永久居住權。

吳雨泊說，希望新的政府上任之後，能夠推翻一些之前的移民改革政策。像是公共負擔提高了門檻，就打擊了親屬移民。他說希望有一個「全面的」移民改革，以家屬團圓、人道為目的，並且提高透明性。

留學生備受關心的H1B最近也成為打擊目標，川普當局提高了薪資門檻。吳雨泊認為改革也應該要有合理的基礎。他也呼籲當局能夠和不同的移民族裔社區溝通，了解社區的需求，再做出改革。

•涉港移民政策

川普在任時期，美中關係惡化，香港在「國安法」通過之後也被川普當局取消特殊地位，即美國在處理香港移民時的程序將與中國大陸移民一視同仁。

關注香港時政的北加州香港會代表陳國禧表示，現在在國會中有一個涉及香港移民和庇護的法案「香港人民自由和選擇法案」（Hong Kong People's Freedom and Choice Act），將會給予香港移民五年的特殊地位，單獨處理。但是法案仍然還在國會眾議院內，未知今年的國會換屆前能否通過。如果1月3日前無法通過，那麼很多步驟都要推倒重來。

雖然現在美國已經取消了香港的特殊地位，但是移民局具體的實施上還是沒有很明確的指引。至於新的總統上任之後，香港在美國當局定義內能否恢復特殊地位，陳國禧認為可能性不高。

白登和賀錦麗的支持者在家門口立了競選牌子。（記者李晗 / 攝影）
白登和賀錦麗的支持者在家門口立了競選牌子。（記者李晗 / 攝影）

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