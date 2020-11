灣區表揚僑務榮譽職 支持台灣進WHO

金山灣區續、新任僑務榮譽職獲頒聘書,眾人也共同呼籲,持續推動台灣加入WHO等國際組織。(僑教中心提供)

為彰顯並表揚僑務榮譽職,駐舊金山台北經文處處長賴銘琪代表政府,在金山灣區華僑文教中心大禮堂舉辦新、續聘僑務榮譽職聘書頒發儀式,感謝僑胞對於僑社長期的貢獻,今年共有58人獲得新聘或者續任。

賴銘琪表示,僑界的支持是推動政府外交工作的重要力量,僑務榮譽職是無給職、也沒有特權,單純只有付出,非常感謝大家一直以來的幫忙,以及對於駐處及僑教中心的支持,共同為提升中華民國的國際能見度努力。

此次續新聘僑務榮譽職人員共58人。新聘及續任的僑務榮譽職人員包括:僑務諮詢委員崔競乾、鄭光志、張秋雄、高玉麗、沈慧、余金榜、鄭武略、林貴香、洪讀、陳鈞亞、胡立民、黃美星;僑務顧問李作基、余舜華、蔡定晴、陳惠香、唐孝先、孫櫻蓮、莊靜娜、黃楷棋、陳建芬、趙蓮君、陳宗義、徐永生、黃本初、李垣麟、潘秀蘭、莊勝津、張世昌、王婉君、鄭應中、林政原。

僑務促進委員莊秀玉、林文章、林喬偉、柴學斌、吳玲瑤、趙蘊慈、徐秋容、張世杰、李明珠、陳叔元、溫彩鉦、鄭大為、邱佩芝、溫光遠、黃偉凱、黃俊肇、劉寶剛、楊燿宏、陳保川、藍佳欣、高逞陽、黃安立、游淑華、朱季光、奚藻勳、黃安利。

當天除進行榮譽職聘書頒發儀式,也播放外交部最新推動參與世界衛生組織(WHO )「疫」無所懼(Never Give Up)紀錄片,宣導台灣 模式的新冠肺炎防疫工作普獲國際肯定與支持,且全球疫情 爆發後積極貢獻國際社會共同抗疫、具體展現「Taiwan Can Help, Taiwan Is Helping」的精神。

僑界也呼籲,應該讓台灣加入世界衛生組織WHO,以及參與世界衛生大會(WHA)。