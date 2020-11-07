保護開放空間 T提案高票通過

T提案已獲得82%投票通過，延續每年徵收24元土地稅，管理自然土地，圖為北土狼谷俯瞰照。（聖他克拉拉谷開放空間管理局提供）

聖他克拉拉谷開放空間管理局（Santa Clara Valley Open Space Authority）宣布，維護開放空間、野生動物棲息地、乾淨水質和增加公共空間的T提案，已獲得82%投票 通過。這項提案通過，顯示選民大力支持開放空間、自然區域和農業用地保護方面持續進行公共投資的決定。

今年7月開放空間管理局理事會投票決定將T提案納入大選，更新選民在2014年通過的Q提案，並延續每年徵收24元土地稅，這項提案每年將帶給管理局800萬元經費，占管理局保護和管理開放空間年度營業預算 三分之二。

開放空間管理局總經理麥坎齊（Andrea Mackenzie）表示，現在比以往任何時候，都更需要保護城市社區內外的自然環境，這對公共衛生和增加應對氣候變化的能力至關重要。

他表示，新冠病毒疫情 期間，可以看到造訪自然保護區的人數大幅增加，選民們也明確地表示，認為使用公園和開放空間，對他們的身心健康來說，是不可或缺的。

T提案將繼續提供經費，支持保護開放空間、野生動物棲息地、水資源和當地農場，並保障管理局針對保存自然開放空間方面，不斷發展營業和管理。此外，也為管理局管轄範圍內的不同社區，提供更多、更公平的自然資源。

開放空間管理局表示，2014年Q提案通過以來，管理局將保護的開放空間面積從1萬6千英畝增加到2萬8千英畝，增加將近一倍。管理局近期開放空間計畫包括北土狼谷（North Coyote Valley）收購近一千英畝土地，同時也收購占地2500英畝牧場Tilton Ranch，這個牧場是聖他克拉拉縣目前現存最大的工作牧場之一。