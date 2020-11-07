僑務委員李漢文評大選：可能造成美國憲政危機

北加州台灣論壇總召暨僑務委員李漢文。（資料照片）

美國大選結果逐漸出爐。北加州台灣 論壇總召暨僑務委員李漢文表示，美國是台灣的重要盟友，美國總統大選的結果，也是許多台灣僑民相當關心的重點。目前選情相當膠著，不管結果如何，這場大選都可能造成美國憲政危機，也讓民心浮動，可能造成社會更不安穩。

她表示，川普總統過去一直以來一直要求將郵寄投票 截止日訂為11月3日，主要原因就是希望有準確的收件時間，也能減少非法移民投票、重複投票等現象。但從這次選舉整個過程來看，郵寄投票真的出現了問題，這也是這次大選應該要修正的地方。

李漢文說，另外則是選情膠著，即便任何一方認定有結果，真正結果恐怕還是得花上很長一段時間才能出爐。而這段時間也是民心相當浮動的時刻，社區已經受到疫情影響，導致經濟衰退，再加上人心浮動的問題，很容易擦槍走火、滋生口角事端。

她表示，單純以美國公民 與台美人僑領身分來看這次大選，以川普總統訴求的減稅、對中國共產黨加強抵抗、增加與台灣的單邊關係等，對台灣的確較有利。白登的立場則是真的較傾向中國大陸。不管結果如何，這場大選都造成美國憲政危機，也可能造成社會更不安穩。