我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診973萬例 德州近98萬

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

僑務委員李漢文評大選：可能造成美國憲政危機

記者江碩涵／南灣報導
北加州台灣論壇總召暨僑務委員李漢文。（資料照片）
北加州台灣論壇總召暨僑務委員李漢文。（資料照片）

美國大選結果逐漸出爐。北加州台灣論壇總召暨僑務委員李漢文表示，美國是台灣的重要盟友，美國總統大選的結果，也是許多台灣僑民相當關心的重點。目前選情相當膠著，不管結果如何，這場大選都可能造成美國憲政危機，也讓民心浮動，可能造成社會更不安穩。

她表示，川普總統過去一直以來一直要求將郵寄投票截止日訂為11月3日，主要原因就是希望有準確的收件時間，也能減少非法移民投票、重複投票等現象。但從這次選舉整個過程來看，郵寄投票真的出現了問題，這也是這次大選應該要修正的地方。

李漢文說，另外則是選情膠著，即便任何一方認定有結果，真正結果恐怕還是得花上很長一段時間才能出爐。而這段時間也是民心相當浮動的時刻，社區已經受到疫情影響，導致經濟衰退，再加上人心浮動的問題，很容易擦槍走火、滋生口角事端。

她表示，單純以美國公民與台美人僑領身分來看這次大選，以川普總統訴求的減稅、對中國共產黨加強抵抗、增加與台灣的單邊關係等，對台灣的確較有利。白登的立場則是真的較傾向中國大陸。不管結果如何，這場大選都造成美國憲政危機，也可能造成社會更不安穩。

編輯推薦

美國公民 台灣 投票

上一則

詐騙數百萬罪成 灣區生技公司CEO被判11年

下一則

華人特殊兒童之友 「圓夢之夜」線上籌款開跑

延伸閱讀

直播╱未離白宮川普已感受人情冷暖 開票膠著結果為何難產？

直播╱未離白宮川普已感受人情冷暖 開票膠著結果為何難產？

得票破歐巴馬紀錄 川普4年後再戰不無可能？

得票破歐巴馬紀錄 川普4年後再戰不無可能？
美國失業率降至6.9% 秋冬疫情復燃威脅復甦

美國失業率降至6.9% 秋冬疫情復燃威脅復甦
美大選即將揭曉 中外交部：盼新任總統與中國相向而行

美大選即將揭曉 中外交部：盼新任總統與中國相向而行
大選影響台美？蔡：保持密切往來 朱：綠與民主黨脫節

大選影響台美？蔡：保持密切往來 朱：綠與民主黨脫節
大選膠著 華人隔洋網路舌戰

大選膠著 華人隔洋網路舌戰

熱門新聞

灣區華人反對第16號提案。(Getty Images)

華人關注 加州第16號提案平權法 可能落敗

2020-11-04 02:30
「美國防疫隊長」佛奇(Anthony Fauci)30日與矽谷領袖視訊對談時說，全美單日確診人數很快就會破10萬。右上是佛奇, 左上是矽谷領導集團CEO湯馬斯(Ahmad Thomas), 左下是聖他克拉拉縣衛生主任柯迪。(電視新聞截圖)

佛奇：美單日確診快破10萬 視訊矽谷領袖：今冬很痛苦

2020-10-31 00:27
25歲的李天明順利當選，承接朱感生原本的加州眾議員席位。（取自李天明官網）

25歲李天明 當選加州眾議員 史上最年輕

2020-11-06 02:30
種族影響智商？東灣州大師生要求解雇種族主義教授。(圖取自網路)

種族影響智商？金山東灣州大教授言論惹議 師生連署促解雇

2020-11-03 02:20
這名灣區Uber司機反對第22號提案，但是提案還是通過了，因為Uber等叫車平台，砸2億元巨款，作為競選經費，務求將提案擊退。(Getty Images)

加州公投結果 16號擱淺 22號過關

2020-11-05 00:25
李少敏認為加州20號提案如果失敗，加州將長期陷入偷竊、搶掠及暴力罪行中而不見天日。（圖片由李少敏提供）

加州20號提案大幅落後 支持者失望

2020-11-04 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票

大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票
「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄
選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票

選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票
快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂

快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂
川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇