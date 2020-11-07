詐騙數百萬罪成 灣區生技公司CEO被判11年

灣區科技公司執行長葛倫斯詐騙罪成立，被判刑11年。(圖取自網路)

馬連縣50歲男子葛倫斯(Lawrence Gerrans)涉嫌挪用由他擔任執行長的生技公司款項，日前被聯邦法官判處11年以上徒刑。他涉嫌自其所任職總裁暨執行長的微型醫療裝置公司「Sanovas Inc.」不法吸金詐騙數百萬元。

當局指出，葛倫斯將資金轉入自身與其他兩家由他控制的空殼公司，然後用這筆錢現金購置250萬元的五房住屋。根據舊金山美國 檢察官辦公室，他向公司董事會作假報告，表示需要資金報銷已清算的退休款項，並告訴董事會將用這筆資金使公司獲益。但他卻將這筆錢奢擲在購買瑪莎拉蒂名車、鑽石戒指與其他個人花費。

證據顯示，不法吸金另一部分，是葛倫斯於2017年冒用Sanovas公司信用卡支付奢華的個人開支，包括4萬4000元分時度假計畫(vacation timeshare)、1萬2500元家中高檔地毯、3萬2000元個人住宅地產稅。檢察官估計，葛倫斯濫用公司款項，造成Sanovas公司與投資人共354萬7668元損失。

聯邦大陪審團於2019年起訴葛倫斯。此案已進行到審判階段。今年1月，陪審團裁定他犯罪電匯詐欺、非法交易、向政府機構提出假文件報告、藐視法庭、竄改證人以及妨礙司法公正等罪名成立。舊金山法院法官鄭一芳(Edward Chen)4日判處葛倫斯11年3個月徒刑。檢方則要求14年徒刑。

聯邦檢察官赫瑞斯(Robin Harris)與法恩翰(Lloyd Farnham)在量刑備忘錄指出，葛倫斯的行為是背叛他所受託領導的公司。舉動完全出於貪婪，以維持過度揮霍生活，包括豪華跑車、奢侈家庭度假、奢華珠寶、高級紅酒、地毯與家具、美容等費用，全由Sanovas公司買單。

葛倫斯的辯護律師哈伯特(Shawn Halbert)則說，她的客戶是清白的，指出葛倫斯沒有獲得公平審判，並是被虛假且不完整證據定罪。辯方希望，上訴法院審查從未在審判出示過的證據，為他進行辯護。哈伯特指出，對於一名長期服務支持社區的非暴力人士來說，11年以上的刑期是嚴重並具毀滅力，特別是在新冠疫情 期間的危險與不人道監獄條件下。