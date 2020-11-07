總統大選點票陰謀論四起 金山速度快、透明度高

選舉日當天舊金山市政廳外的投票站人來人往。（記者李晗╱攝影）

總統大選的點票在多個搖擺州持續進行中，但是因為點票順序、速度、開票 走勢等等原因，讓點票相關的陰謀論四起。但是在舊金山 ，點票速度較快，過程公開，且投過的選票可以直接上網查閱，透明度高。

舊金山選務處發言人李懿莊說，舊金山的透明度很高，因為連選民選票上的圖像都是公開的。她指出，民眾可以通過網絡下載和查閱所有選民投下的選票，雖然看不出來是誰投的，但是能夠看得到選票上面填寫的內容。

本次選舉還沒有正式上傳選票的內容，但是前幾次的選舉都可以上網查閱。網址：https://sfelections.sfgov.org/november-5-2019-election-results-detailed-reports，點擊「ballot images」就可以查看。

至於點票速度的問題，李懿莊認為舊金山點票速度算快，而且現在都是用機器點票，很多陰謀論對於點票工作的看法仍然停留在幾十年前手點的階段。舊金山的註冊選民大約是52萬，總統大選投票 率超過80%，大約是40萬人出來投票，這個人數相較於其他的縣而言比較要少。同時今年點票的工作也很早開始，像是早期收回的郵寄選票，只要核對了無誤之後就可以開票開始點算。李懿莊說，雖然可以早早開始點票，但是沒有人知道累計的點票結果，只是能夠讓選票進入機器，累計的結果是加密的，選舉之前無從得知。

海外公民、海外駐軍的投票，要嘛就是寄回來，要嘛就是通過Fax，不能夠電子郵件投票。舊金山處理這部分的選票則是收到之後核對就可以開票。有的搖擺州因為票數接近所以要重新點票。在舊金山，這個過程的費用也是要由申請人承擔。

選舉日當晚舊金山8時45分開始公布第一輪投票結果，當晚就已經完成了大部分提前投的以及選舉日在票站投的選票的點算工作。

如果民眾知道有選舉舞弊的情況發生，可以及時通知地檢處。