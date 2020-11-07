林謙悅、王兆倫 料當選金山教育官職

林謙悅（左）與王兆倫（右）在競選中。（王兆倫提供）

華人重視教育 ，但是在舊金山 教育界管理層則華裔 不多。今年舊金山的教育界官職選舉中，兩名華裔脫穎而出贏下選舉。

今年33歲的王兆倫（Alan Wong），首次競逐舊金山市立大學校董，料將順利當選。王兆倫是市議員馬兆明的立法助理，此前也活躍於本地勞工、政治團體。他在11月6日宣布勝出選舉，表示感謝華裔社區的投票支持。他在多個華裔聚居區內取得高票，像是華埠、日落區、訪谷區、肖化區等。

「我將保證成為亞太裔社區的代表，為市立大學的亞太裔社區積極發聲。」王兆倫強調自己的家人都曾經修讀市立大學課程，獲益良多，自己也修讀市立大學課程，最終幫助自己獲得加州大學聖地牙哥分校（UCSD）的學位。王兆倫能說粵語。

今年市立大學校董將選出四人，王兆倫排名第四，甩開第五名接近7000票。他將成為市立大學校董會內唯一的華人。

另一位高票連任的華裔教育界官員是舊金山聯合學區的教育委員林謙悅（Jenny Lam）。林謙悅是舊金山市長布里德（London Breed）的教育政策顧問，在2019年獲得市長委任進入教委，2019年11月贏下特別選舉，獲得一年的任期，今年選舉則贏下完整的四年任期。

今年教育委員將選出三人，林謙悅排名第一，料將能夠高票當選。她將成為教委會內唯一的華人。