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密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

白登勝選只差一步 學者：美國更分裂 政府或因黨派鬥爭癱瘓

記者劉先進／柏克萊報導
學者說，儘管白登獲得史上最多普選票，賀錦麗將成為首位女副總統，但種族分歧似乎越來越深。（記者劉先進 ／翻攝）
學者說，儘管白登獲得史上最多普選票，賀錦麗將成為首位女副總統，但種族分歧似乎越來越深。（記者劉先進 ／翻攝）

截至6日發稿前，民主黨總統候選人白登已獲得253張選舉人票，在搖擺州喬治亞和賓夕法尼亞反超，距離擊敗川普、成功當選僅一步之遙。

柏克萊加大專家表示，若白登當選，共和黨人成功保住參議院多數的趨勢不變（註：喬治亞州參議員選舉票未過半數，將第二輪選舉，決定多數派歸屬），在疫情危機中競選的結果，可能是一個比以往任何時候都更加分裂的政府，政府因黨派戰爭而癱瘓。在這種政治格局下，問題的重要性越來越低於身分認同。分裂會影響諸多議題：疫情、日益多元化社會中的種族關係、氣候變化和民主本身的健康。

大選前的民調顯示，聯邦政府應對疫情失敗、經濟崩潰及警員暴力和大面積抗議的危機，將推動有利於民主黨的藍潮，改變國家政治。柏加大政府研究所的聯合主任希克勒（Eric Schickler）說，美國政治是如此的兩極化和部落化，以至於讓人們從既定意見移動的空間小得多。

柏加大法學教授、在種族、法學和政治領域頗具影響力的學者和作家洛佩斯( Ian Haney López )說，「沒有民主黨藍潮產生。我們還沒有超越基本的分歧。沒有對種族分裂、對故意製造恐懼的行為進行響亮的否定。民調顯示可能有，但實際沒有。」

兩人認為，即使白登獲勝，仍存在深刻分歧，不僅在華盛頓特區的權力平衡中，且在全國各地的社區。在對話中斷、信任不足的情況下，氣候變化、醫療保健和收入不平等等問題可能難以解決。目前的情緒表明，即使文明討論也可能是一種挑戰。

學者說，儘管白登獲得史上最多普選票，賀錦麗將成為首位女副總統，但種族分歧似乎越來越深，美國人兩極分化成了一個強硬的、有時甚至是威脅性的陣營，尤其是右翼。即使是主流的保守文化也越來越多的表現一些特點：拒絕科學、接受瘋狂的陰謀論、好戰的極右民兵。政治學教授海德（Susan Hyde）所說的右翼媒體中的虛假資訊泡沫（disinformation bubbles）強化了這種漂移。

柏加大政治學家皮爾森（Paul Pierson）用部落主義（Tribalism）隱喻當下。「衝突主要是地理上的，農村與大都市地區，有不同的政治、文化和宗教價值觀。不同的媒體來源和習慣塑造了人們對墮胎、氣候變化、民權和槍枝權利等問題的態度。現實不會太多改變人們的想法。」

所有美國人面臨的挑戰是如何打破這種文化僵局，以建設性的方式解決衝突。洛佩斯主張民主黨人及其進步盟友轉變策略，將各色工人階級聚集在一起，反對極端富裕階層的利益。

柏加大法學教授洛佩斯(Ian Haney López)說，沒有民主黨藍潮產生。美...
柏加大法學教授洛佩斯(Ian Haney López)說，沒有民主黨藍潮產生。美國還沒有超越基本的分歧。沒有對種族分裂、對故意製造恐懼的行為進行響亮的否定。（取自柏加大官網）

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