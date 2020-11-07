冷鋒來襲 氣溫驟降25°F

氣象局的天氣預報顯示，周五夜至周六晨，舊金山有40%下雨；另外，周六夜至周日晨，可能再有一輪微雨。(Getty Images)

氣象局說，周五(6日) 一股由阿拉斯加南下的冷鋒抵達灣區 ，使氣溫明顯下降。沿海地區包括舊金山 和聖馬刁縣沿岸，氣溫將下降華氏15度。而較為內陸的地區則會下降華氏25度。特別是凌晨至清晨的一段時間，南灣的莫甘山、東灣的利佛摩、以及北灣的峽谷，氣溫將會下降至華氏30多度。

周五白天，沿海地區氣溫下降至華氏60度左右，舊金山只有華氏58度。平時比舊金山溫暖10多度的聖荷西 也只有華氏61度。周六的白天，氣溫會再降一點，降至約華氏50多度。由於冷鋒抵達前，灣區還有華氏70多度至80多度，因此氣溫突然下降，甚為明顯。

氣象局說，周五至周日都可能有雨，主要是周五夜至周六晨，以及周六夜至周日晨。舊金山周五夜有40%下雨。這是灣區半年來的第一場雨，氣象學家說，雖然雨勢不大，但對於半年來枯乾的草叢和樹木，下一場將有防火的重要作用。

氣象局的彼特森(Drew Peterson)說，這股冷鋒是典型的冬季冷鋒。因為屬於初期冷鋒，所以雨勢和溫度 都不會太強。他估計未來一段時間，將陸續會有相同的冷鋒抵達，到了最後較強的冷鋒才會形成。

氣象局又向灣區沿海地區發報大浪的警報，說周五夜至周六下早上，沿海有高達24呎大浪，要民眾注意。由於灣區吹離岸風，所以在海灘上向太平洋的方向吹，因此特別危險，民眾須注意不要被海浪捲走。