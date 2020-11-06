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北美台灣工程師協會辦台美高科技論壇論壇 聚焦疫情產業

記者江碩涵／灣區報導
台美高科技論壇今年將聚焦在國際貿易與疫情對高科技產業的影響與展望，7日及14日網路舉行活動，圖為之前活動照。（北美台灣工程師協會提供）
台美高科技論壇今年將聚焦在國際貿易與疫情對高科技產業的影響與展望，7日及14日網路舉行活動，圖為之前活動照。（北美台灣工程師協會提供）

新冠病毒疫情橫掃全球，北美台灣工程師協會（NATEA）年度舉行的「台美高科技論壇US Taiwan High-Tech Forum」（UTHF），今年聚焦在國際貿易與疫情對高科技產業的影響與展望，將於7日及14日透過台美網路連線視訊會議方式進行，民眾可免費參加。

北美台灣工程師協會表示，兩日活動主軸不同，7日主題將著重於供應鏈與半導體產業趨勢預測與創新發展機會，由應用材料（Applied Materials）副總裁Tom Cho以「半導體設備供應鏈之演變與源由」為主題，拉開論壇序幕。

Silicon Catalyst執行長Pete Rodriguez將分享目前半導體新創生態與創投如何協助新創公司發展以完備供應鏈。最後則由DIGITIMES總經理暨電子時報社長黃欽勇，對「斷鏈之後：半導體跟相應產業鏈的分整合」議題提出剖析作結論。

14日活動將聚焦於探討人工智慧演進對疫情與醫療產業影響。BioIntelisense技術長Dave Wang以「人工智慧感測器對數位醫療轉型」為主題，開啟第二天活動序幕。

史丹福大學醫學院教授王智弘（Jason Wang）也將針對新冠病毒疫苗發展、製造與分配相關政策考量提出說明與探討；沛星互動科技（Appier）創辦人兼執行長游直翰最後將從「如何利用人工智慧技術孕育數位轉型」分享經驗。

NATEA致力台美兩地產業、學術及人才交流，是非營利組織，以往每年論壇都實際舉行，考量疫情對會員及與會來賓影響，改採取網路論壇方式，並且開放一般大眾參加。

NATEA表示，除三位專家專題演說外，活動日也邀請其他業界專家探討當日主題，7日將有SiFive資深副總Jack Kang、Dover Microsystems執行長Jothy Rosenberg與會座談；14日則有Ahead Medicine執行長Andrea Wang、Atgenomix執行長Allen Chang、Marigen 執行長Bob Chien加入專題討論。

有興趣參加者，可詳閱活動官網www.uthf.net。

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