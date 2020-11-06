25歲李天明 當選加州眾議員 史上最年輕

25歲的李天明順利當選，承接朱感生原本的加州眾議員席位。（取自李天明官網）

加州眾議員 朱感生今年轉戰聖他克拉拉縣議員的選舉，他所留下加州第25區眾議員的空缺本有多人競逐，大選時剩下民主黨華裔的李天明（Alex Lee），以及共和黨 的博頓（Bob Burton）兩人競爭。開票至目前為止，李天明拿到72.1%的選票、共6萬3316票，大幅領先對手的27.9%得票率率（2萬4502票），差距很大，也確定將當選。

李天明是香港移民的第二代，今年才25歲。他在中半島與南灣長大，父親是工程師；從香港移民來美後就落腳加州，在矽谷成家立業，並且感受美國給的機會與強大的亞裔社區。

高中畢業後，李天明進入戴維斯加大（UC Davis）就讀，主修政治。與李天明競爭的是共和黨的商人博頓（Bob Burton），博頓幾年之前也曾經參選加州眾議員，當時的對手就是朱感生；不過，在灣區的政治環境之下，共和黨的博頓沒能當選。

相較於博頓，李天明雖然年輕，但更具有實際的政治經驗，他曾於前聯邦眾議員本田（Mike Honda）辦公室實習。李天明指出，他是進步派的民主黨候選人，同時也是LGBTQ社群的成員，他也特別關注於遊民問題、住房，以及交通與教育相關的議題。

李天明當選之後，為史上最年輕年輕的加州眾議員。