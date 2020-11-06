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加州12個公投恐怕只過5項 民意似不再左傾

記者楊青／綜合報導
反對16號提案的民眾在密爾比達車隊大遊行的情形。（記者江碩涵／攝影）
反對16號提案的民眾在密爾比達車隊大遊行的情形。（記者江碩涵／攝影）

2020加州大選12項全民公投案落下帷幕，截至5日已開出的票顯示，很可能只以五對七過關，在「20號提案確定受挫的同時，民眾高度關注的16號提案和21號提案均以多數票反對被擋在門外；15號提案正反兩方拉鋸，但反對方占48.2%略占上風。突顯此次大選加州選民運用選票發聲的意識大增，似與既往很左傾的民主黨陣營漸行漸遠。

選前多位強力支持與華人利益相左提案的民選官員，依然順利連任，多年位置未曾撼動。而共和黨在加州參議會再失三席，民主黨勢力增大。

此次加州公投的12項提案除了三項正反比例非常接近，其他九項提案是否通過則無懸念。三項仍未敲定結果的提案包括幹細胞研究債券的14號提案（暫以50.9%支持率領先）；增加商用建築地產稅的15號提案（暫以51.8%反對率領先，可能未能通過）；老年人／重度殘疾人和災難受害人的換房保護徵稅的19號提案（暫以51.5%支持率領先，可能通過）。

其他九項已涇渭分明，無懸念的是:16號提案（56.1%反對未過）；服完刑期的假釋犯恢復投票權17號（59%支持通過）；允許大選前未滿17嵗少年初選投票18號（55.1%反對未過）；加強假釋和財產犯罪量刑修正案的20號提案（62.3%反對未過）；地方租金控制的21號提案（59.8%反對未過）；維持網約車司機的獨立承包商現狀22號提案（58.4%支持通過）；消費者隱私保護的24號提案（56.1%支持通過）；用風險評估替代現金保釋的25號提案（55.4%反對未過）。

反應核心價值的16號提案是本次大選民主和共和黨兩大陣營交鋒焦點。從今年4月提出，獲得民主黨參眾兩會壓倒性通過，民主黨華裔眾議員邱信福、丁右立、羅達倫紛紛支持，民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）也為16號提案站台，加上財閥數以千萬元資金加持，反對聲浪一度不成比例地微弱。

儘管如此，反對方靠著每周大規模串聯，南北加州不分族裔聯手，學生和家長甚至到投票前的最後一刻依然在街上搖旗呐喊，最終完成不可能的任務，以12%優勢腰斬16號提案。

「華人這次雖然擋住多個與我們的核心價值觀和根本利益相違的提案，但加州一黨獨大情形更加嚴重，令人擔憂」，數月來和夫婿、前加州共和黨參議會領袖夏樂柏，積極開展選民和提案教育的聖蓋博谷林肯俱樂部主席何美湄表示，此次大選加州民主黨眾議員再增三席，民主商議天平越來越失去平衡制約。

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