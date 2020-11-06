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競爭激烈 邁珍、薛大有領先不到百票

記者李晗／舊金山報導

舊金山和聖馬刁縣的議員選舉正在持續開票中。其中兩個備受關注選戰中，差距都仍然非常接近，候選人票數之差都在100票以內。

在舊金山列治文區，菲律賓裔的邁珍（Marjan Philhour）持續領先華裔候選人陳詩敏，而中半島密爾布瑞的薛大有同樣領先馮嘉輝。

邁珍對於陳詩敏的領先優勢起伏不定，但是都極其微弱。從選舉日夜晚的43票，到周三時變成25票，但是周四開票之後則擴大至87票。目前二人的得票率差距是在0.3%左右。陳詩敏在首輪得票中排名第一，但是經過排序選擇（RCV）之後，邁珍反超陳詩敏。同一選區的另一位華裔候選人李志威則在首輪開票中得票率為17%左右，不敵邁珍和陳詩敏。

其餘五個單數選區的議員選戰已經塵埃落定，佩斯金、潘正義、梅義加、盧凱莉、安世輝五人當選。

另外在中半島聖馬刁縣，密爾布瑞的市議員選戰激烈，排名第三的薛大有領先排名第四的馮嘉輝44票，得票率之差只有0.23%。密爾布瑞今年議員選舉將選出三人，因此必須要今日前三才能夠當選。排名第一和第二的兩位現任議員潘吉娜（Gina Papan）與徐安（Ann Schneider）的票數領先幅度較大，因此三、四名之爭也將落在薛大有和馮嘉輝之間。

聖馬刁市的議員選舉中，李美恩最新的得票率是34.66%，排名第二。因為該市要選出兩個議員，且李美恩拋離第三名9%的得票率，因此她料將能夠當選。紅木城的前市長朱健文回爐再戰議員，得票率超過六成，料將高票當選。此外，貝爾蒙特市議員候選人盧健強、布里斯本市議員候選人Arthur Sun則落後。

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