全加州灣區最藍 舊金山僅12%投川普

3日的投票結果顯示，不少華人聚居的舊金山日落區(Sunset)，接近兩成選民將票投給了川普。(Getty Images)

本月3日的總統選舉投票結果顯示，在全加州之中，灣區 最藍。因為在加州58個縣之中，把票投給白登 最多的10個縣中，八個都在灣區。其中又以舊金山最藍，投白登的票占了86%，只有12%投給川普 。以人數計，全城把票投給白登的人超過30萬，投給川普則有4.1萬。

在灣區九縣之中，把票投給白登最多的八個縣包括：舊金山86%(川普12%)，馬連縣84%(14%)，阿拉米達縣82%(16%)，聖馬刁縣80%(19%)，蘇諾瑪縣78%(20%)，聖他克拉拉縣75%(23%)，康曲柯士達縣74%(24%)，納巴縣73%(26%)。

在灣區九縣中，最保守的算是北灣的蘇拉諾，33%的票投了給川普，但仍有65%投給白登。

舊金山是全美自由派的大本營，因此86%的選民把票投給民主黨的白登一點也不奇怪。但有點奇怪的是，在舊金山之內，有不少地區對川普的支持度仍在兩成以上。其中包括了不少華人聚居的日落區(Sunset)，19%的選民都把票投給川普。

除了日落區，精益區、波度拉區、麥賽湖區和訪谷區的川普支持度都在20%以上，其中以訪谷區的23.56%最高。