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警務司法改革 華裔社區傾向保守 與舊金山主流意見「不合」

記者李晗／舊金山報導
華裔社區在多個涉及警務、司法改革的公投中傾向保守。（本報檔案照）
華裔社區在多個涉及警務、司法改革的公投中傾向保守。（本報檔案照）

舊金山華裔社區在涉及警察事務、刑事司法改革的公投議題中，投票取態傾向保守，與舊金山全市的主流意見「不合」。

根據Election Map SF可見，20號提案（從嚴治罪）的公投在加州範圍內被否決，在舊金山市內同樣收穫72%的反對票，支持率只有28%。但是該提案在華埠一帶，支持20號提案的比例則超過一半。華埠也是全市少有的支持20號提案超過半數的社區。

同時在日落區、小部分列治文區、以及整一片舊金山南部（英格賽、肖化區、訪谷區、外米慎）這些華裔人數較多的社區，雖然普遍對於20號提案反對票過半，但是遠低於全市72%的比例。

上述的情形和另一個警力改革的舊金山E提案的結果驚人相似。E提案主張取消全市警力配置，即不再設置最低警察人數標準，獲得72%壓倒性通過，只有28%反對。但是在華埠地區，反對率超過一半。同樣在日落區等華裔聚居區，支持度遠低於全市的72%。

華埠新僑服務中心的辦公室經理馮蘊晶表示，現在覺得華埠的治安狀況有所好轉，就是因為報警之後警察很快會來，而且在街上能夠見到巡警，「心都安樂許多。」此前華埠商戶團體也反對削減警力。馮蘊晶說，華埠社區傾向維持警力，甚至支持多一些警察在社區。

此外還有一個涉及刑事司法改革的提案，即25號提案，取消現金保釋制度。25號提案在加州被否決，但是在舊金山則獲得多數支持。然而仔細看不同社區的投票去向，可見華裔社區（華埠、日落區、部分列治文、南面）則多數反對。最終全市的支持率為57%，反對率為43%。

日落區的社區人士王運則說，自己反對25號提案。她說涉嫌違法被捕的話，就是應該要承擔一定後果，無論是找親戚借錢還是自己的錢用作保釋，都是承擔一定後果的體現。同時她也是支持20號提案、反對舊金山E提案，但也認為加州選票上20號提案的表述有誤導性。

本報5日聯絡多位刑事司法改革的進步派代表，截稿前未予回應。

取消現金保釋制度的加州25號公投，在舊金山獲得57%的支持（綠色區域支持度過半）...
取消現金保釋制度的加州25號公投，在舊金山獲得57%的支持（綠色區域支持度過半）。持反對意見（紫色區域）的大多是華裔聚居區。（網站截圖）

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